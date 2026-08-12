Faridabad News: फरीदाबाद में पुलिसकर्मी की कार और ऑटो चोरी
Faridabad News: फरीदाबाद में वाहन चोरी के दो मामले सामने आए हैं। पहले मामले में पुलिस के अनुसंधान अधिकारी की कार चोरी हो गई। दूसरे मामले में घर के बाहर खड़ा ऑटो गायब हो गया। पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। फरीदाबाद में वाहन चोरी के दो मामले सामने आए हैं। एक मामले में न्यायालय में गवाही देने आए हरियाणा पुलिस के अनुसंधान अधिकारी की कार सेक्टर-12 स्थित न्यायालय के पीछे हैलीपैड मैदान से चोरी हो गई। दूसरे मामले में बड़खल क्षेत्र में घर के बाहर खड़ा ऑटो चोरी कर लिया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। न्यायालय के पीछे खड़ी कार चोरी
घर के बाहर से ऑटो गायब
छायसा थाने में अनुसंधान अधिकारी के पद पर तैनात जगबीर सिंह 10 अगस्त को एक मामले में गैर-जमानती वारंट पर गवाही देने के लिए सेक्टर-12 स्थित न्यायालय आए थे। वह अपने दोस्त की मारुति बलेनो कार लेकर आए थे और उसे थाना सेंट्रल के पीछे हैलीपैड मैदान में खड़ा कर लॉक कर दिया था। करीब साढ़े चार बजे न्यायालय से लौटने पर कार मौके से गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की
जगबीर सिंह के अनुसार कार में उनका पुलिस पहचान पत्र, करीब 50 हजार रुपये नकद, एक मर्ग की फाइल, कार की दूसरी चाबी, आरसी, बीमा समेत अन्य दस्तावेज तथा पुलिस की वर्दी और सिविल कपड़े रखे हुए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है
दूसरे मामले में बड़खल की जमाई कॉलोनी निवासी सकील ने शिकायत दी कि उन्होंने अपना ऑटो एक अगस्त की रात करीब आठ बजे घर के बाहर गली में खड़ा किया था। अगले दिन सुबह ऑटो मौके पर नहीं मिला। उन्होंने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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