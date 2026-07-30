Faridabad News: तलवारबाजी के नक्ष और विहान ने प्रतिभा दिखाई

Faridabad News: फरीदाबाद में अंडर-14 आयुवर्ग में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में कराटे, जूडो, और फेंसिंग के मुकाबले हुए। अंडर-19 आयुवर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें लंबी कूद, भाला फेंक, और दौड़ शामिल थीं।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को अंडर-14 आयुवर्ग में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ।जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ढिल्लो ने प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के पहले छात्र-छात्राओं की कराटे, जूडो, फेंसिंग के मुकाबले कराए गए। सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) प्रेम शर्मा ने बताया कि फेंसिंग के सैबर इवेंट में नक्ष ने प्रथम व उज्ज्वल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं ईपी इवेंट में डीएवी स्कूल के विहान ने पहला व मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल अंशुमन ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं फॉइल इवेंट में उज्ज्वल विजेता, जबकि डीपीएस सेक्टर-19 के तन्मय ने उपविजेता रहे।

अंडर-19 आयुवर्ग की प्रतियोगिताएं अंडर-19 आयुवर्ग में भी प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई

सहायक शिक्षा अधिकारी हरबीर अधाना ने बताया कि मंगलवार को बारिश के कारण कई प्रतियोगिताएं के मुकाबले पूरे नहीं हो पाए थे। इसके चलते बुधवार को मुकाबले कराए गए। अंडर-19 आयुवर्ग की लंबी कूद प्रतियोगिता में डीपीएस सेक्टर-19 के कुनाल ने पहला, श्रीराम स्कूल के मोहम्मद अयान ने दूसरा, इंफेंट जीसस स्कूल के शिवम ने तीसरा और एवीएम स्कूल के तनिष ने चौथा स्थान हासिल किया। भाला फेंक में राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाली के मुकुल, इंफेंट जीसस स्कूल के शिवम व मनजीत ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में डीपीएस सागर सैनी ने प्रथम, नालंदा बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मायंते ने द्वितीय, बोहरा पब्लिक स्कूल के प्रिंस ने तृतीय और लोकदीप पब्लिक स्कूल के नकुल चतुर्थ स्थान पर रहे। 110 मीटर बाधा दौड़ में डीपीएस के विक्रांत ने पहला, जबकि कपिल ने दूसरा स्थान हासिल किया। 1500 मीटर दौड़ में इंफेंट जीसस स्कूल के शिवम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरियाला के प्रवीन, नालंदा बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहित और विद्या सागर इंटरनेशनल स्कूल के भव्य ने क्रमश: पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। छह kilo मीटर दौड़ में जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल के वंश ने पहला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पन्हेड़ा खुर्द के मोहम्मद साहिद ने दूसरा और हिमालय कॉन्वेंट स्कूल के हिमांशु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ट्रिपल जंप में डीपीएस के कुनाल ने बाजी मारी

अंडर-17 वर्ग के मुकाबलों के परिणाम यह रहे अंडर-17 वर्ग के मुकाबलों के परिणाम

भाला फेंक प्रतियोगिता में ज्ञान पब्लिक स्कूल के मनीष ने प्रथम व पाखल स्कूल के भव्य ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर दौड़ में डीपीएस सेक्टर-19 के विहान खन्ना, राजकीय स्कूल पन्हेड़ा खुर्द के कृष सिंह , जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल इशांत और पाली स्थित सरकारी स्कूल के अभिषेक ने क्रमश: पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। 110 मीटर की बाधार दौड़ में ज्ञान पब्लिक स्कूल के मनीष ने पहला, डीपीएस सेक्टर-19 के दक्ष व बलदेव ने क्रमशः दूसरा व तीसरा और होली चाइल्ड स्कूल के लोमेश ने चौथा स्थान हासिल किया। ट्रिपल जंप में डीपीएस सेक्टर-19 के ध्रुव व ज्ञान पब्लिक स्कूल के हर्ष ने क्रमशः पहला व दूसरा स्थान हासिल किया। लंबी कूद में डीपीए सेक्टर-19 के ध्रुव ने पहला, ज्ञान पब्लिक स्कूल के हर्ष ने दूसरा, व दक्ष ने तीसरा और संचित ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

छात्राओं का योग प्रदर्शन योग में छात्राओं शानदार प्रदर्शन

हरबीर अधाना ने बताया कि अंडर-17 बालिका पारंपरिक योगासन में एमवीएन स्कूल, सेक्टर-88 की कनिका सिंह ने पहला, अग्रवाल पब्लिक स्कूल, सेक्टर-3 की वंशिका शर्मा ने दूसरा तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिलपत की कृतिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आर्टिस्टिक सोलो में डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 की मेहर अनेजा प्रथम, अग्रवाल पब्लिक स्कूल सेक्टर-3 की कृष्णा द्वितीय तथा डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-37 की काव्या तृतीय रहीं। आर्टिस्टिक पेयर में मेहर अनेजा एवं कनिका सिंह प्रथम तथा कृष्णा एवं वंशिका शर्मा द्वितीय स्थान पर रहीं। रिदमिक पेयर में नैंसी एवं कृतिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिलपत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 में पारंपरिक योगासन में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल की सांधवी त्रिपाठी प्रथम, वीके इंटरनेशनल स्कूल की शीतल द्वितीय तथा करहाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मोनिका तृतीय रहीं। आर्टिस्टिक सोलो में मोनिका प्रथम एवं सांधवी त्रिपाठी द्वितीय रहीं। आर्टिस्टिक पेयर में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल की चारु एवं नंदिनी तथा रिदमिक पेयर में दीपांशी एवं चारु प्रथम रहीं।