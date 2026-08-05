Faridabad News: जिला स्तरीय विद्यालय टेनिस प्रतियोगिता में सान्वी व नमन ने पहला स्थान प्राप्त किया

Faridabad News: फरीदाबाद में आयोजित अंडर-14 जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। प्रतियोगिता में स्केटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और स्विमिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त की।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंडर-14 जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताएं बुधवार को संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के अंतिम छात्राओं की स्केटिंग, हॉकी, ताइक्वांडो सहित कई खेलों के मुकाबले कराए गए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ढिल्लो ने प्रतियोगिताओं में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। सहायक माैलिक शिक्षा अधिकारी प्रेम शर्मा ने बताया कि

स्केटिंग परिणाम स्केटिंग के इनलाइन इवेंट में गायू भारद्वाज, टिश्या कक्कड़ और शान्वी क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही।

क्वाड इवेंट के परिणाम क्वाड इवेंट में तन्वी जैन ने प्रथम, जास्वी उदय द्वितीय और अबीरा शर्मा तृतीय रही। वहीं लड़कों के इनलाइन इवेंट में निवान केड़िया ने पहला, ध्रुव कौशिक ने दूसरा और लक्ष्य भाटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार ढिल्लो ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

टेनिस के परिणाम यह रहे टेनिस के परिणाम

मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा सान्वी चौहान, अवनी अरोड़ा ने क्रमश: पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं शिव नादर की मायशा प्रभाकर, अमायरा अदलखा और होली चाइल्ड स्कूल की आकृति ने तीसरा, चौथा और पांचवां स्थान हासिल किया। वहीं छात्रों में मॉडर्न स्कूल सेक्टर-17 के नमन कुमार ने पहला, एमवीएन स्कूल के समरवीर सिंह ने दूसरा, डीपीएस सेक्टर-81 के कार्तिक अरोड़ा ने तीसरा, डीपीएस सेक्टर-19 के शारव अरोड़ा ने चौथा और मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के अर्थव कालरा ने पांचवां स्थान हासिल किया।

हॉकी टीम की घोषणा हॉकी टीम की घोषणा हुई

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के हॉकी की टीम की घोषणा की गई। इसमें सर्वोदय स्कूल के भावेश्य, अग्रवाल स्कूल के वैभव, नालंदा स्कूल के वंश, सीही सरकारी स्कूल के कृष्णा, होली चाइल्ड स्कूल के देवाश, एकाक्षय, वेदांत, अशोक स्कूल के तरुण, आदित्य, चिराग, अंश को टीम जगह दी गई। इसके अलावा अग्रवाल स्कूल के हिमांशु, सेंट ल्यूकस्कूल के प्रिंस, हॉमर्टन ग्रामर स्कूल के शिव बिधूड़ी व मोक्ष, दक्ष, जपनूर सिंह, आर सिंह और अनिरुद्ध सिंह को स्थान दिया गया। वहीं छात्राओं की टीम में केएल मेहता स्कूल की आरुषि, एसआरबीएम की साक्षी, अंशिका, डीसी मॉडल स्कूल की गरिमा, सेंट एंथोनी स्कूल की सोमायरा, मॉडर्न बीपी स्कूल की आयुषी, सेंट जोंस स्कूल की अन्वी, टैगोर स्कूल की कविया, हॉमर्टन स्कूल की तवेशी, जिया, वान्या अग्रवाल, इयाना, गुंजन यादव, आरोही दलाल, हिरण्या सिंह, वाणी, वान्या गर्ग और आराधया का चयन किया गया।

टेबल टेनिस और स्विमिंग में प्रदर्शन टेबल टेनिस में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

छात्रों के टीम इवेंट में ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने पहला, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-14 की टीम ने दूसरा, डीपीएस सेक्टर-19 की टीम ने तीसरा और एमवीएन स्कूल सेक्टर-88 की टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। इसके अलावा मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-21 के छात्र रेयांश जैन, ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल अथर्व, हार्दिक व निहीर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा अमेव को भी टीम में स्थान दिया गया है।

स्विमिंग में शानदार प्रदर्शन

छात्राओं के 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 की पाखी यादव प्रथम, डीएवी स्कूल सेक्टर-14 की शैली द्वितीय और डीपीएस सेक्टर-19 की डैनी ठाकुर तृतीय रही। 200 मीटर इवेंट में सेंट पीटर स्कूल की गुरमेहर का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वहीं छात्रों 200 मीटर इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 के रुद्र शांडिल्य व मॉडर्न स्कूल शेखर शर्मा ने क्रमश: पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में सेंट पीटर स्कूल सेक्टर-16ए के गुरसहेज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-88 की योहाना, एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 की अमायरा का राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। छात्रों के 400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 के उज्ज्वल ने पहला स्थान प्राप्त किया।