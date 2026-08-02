Faridabad News: देसी कटटा रखने के आरोप में दो गिरफ्तार
Faridabad News: फरीदाबाद में पुलिस ने देसी कट्टा रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शाहिद से एक और सागर से दो देसी कट्टे बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई, जिसने कार्रवाई के दौरान आरोपियों को रेलवे स्टेशन रोड तथा सुभाष कॉलोनी से पकड़ा।
Faridabad News: फरीदाबाद। पुलिस ने देसी कटटा रखने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों कब्जे से दो देसी कट्टे बरामद किए हैं। अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने सुभाष कॉलोनी निवासी शाहिद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया है। इसी तरह अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने नंगला एंक्लेव पार्ट-दो निवासी सागर को अवैध देसी कट्टा सहित रेलवे स्टेशन रोड बल्लभगढ फरीदाबाद के पास से गिरफ्तार किया है।
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