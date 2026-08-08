Faridabad News: सांड चोरी करने की कोशिश में दो दबोचे
Faridabad News: बल्लभगढ़। तिगांव थाना क्षेत्र के मंझावली गांव में ग्राम पंचायत के सांड को कथित तौर
Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। तिगांव थाना क्षेत्र के मंझावली गांव में ग्राम पंचायत के सांड को कथित तौर पर चोरी कर ले जाने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सरपंच रेखा रानी की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, छह अगस्त की रात करीब 10 बजे गांव के शराब ठेके के सामने यादव फार्म के पास अपुर त्यागी निवासी घरौड़ा और लालचंद गांव के पंचायती सांड को जबरन एक छोटा हाथी वाहन में लादकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें रोक लिया।
एसआई नीरज ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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