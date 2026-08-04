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Faridabad News: घरेलू सहायिका ने फंदा लगाकर जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के सेक्टर-14 में एक 15 वर्षीय घरेलू सहायिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। उसका शव बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला पुलिस के समक्ष आया है, लेकिन अभी किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

Faridabad News: घरेलू सहायिका ने फंदा लगाकर जान दी

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सेक्टर-14 स्थित एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में घरेलू सहायिका ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस के मुताबिक, प्रहलादपुर बड़ौली झुग्गी बस्ती निवासी 15 वर्षीय किशोरी सेक्टर-14 स्थित घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। वह अन्य घरेलू सहायिकाओं के साथ घर के अंदर घरेलू सहायिकाओं के लिए बने क्वार्टर में रहती थी। रविवार दोपहर करीब 3:00 बजे उसका भाई घरेलू सहायिका को सेक्टर-14 स्थित घर छोड़कर चला गया था।

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शाम करीब 5:30 बजे उसने अपने कमरे में पंखे से चुनरी का फंदा लगाकर जान दे दी। घर के गार्ड ने पुलिस चौकी जाकर इस मामले में की सूचना दी।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। सेक्टर-14 पुलिसचौकीप्रभारी मोहम्मद जमशेद ने बताया कि इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायतनहीं मिली है। दो दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी। उधर, बताया जा रहा है कि घरेलू सहायिका के रिश्ते की बात भी चल रही थी।

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