Faridabad News: सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो श्रमिक बेहोश, एक की मौत

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। सेक्टर-25 स्थित प्लॉट नंबर 132 में सोमवार सुबह सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो श्रमिक बेहोश हो गए। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 38 वर्षीय असलम के रूप में हुई है। घायल 24 वर्षीय बंटी का उपचार चल रहा है। दोनों सेक्टर-56 स्थित आशियाना में रहते हैं। परिजनों के अनुसार, सोमवार की सुबह बंटी असलम को अपनी साथ कंपनी में सीवर की सफाई के लिए लाया था। सफाई के दौरान दोनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दम घुटने से बेहोश हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने तुरंत 112 पर फोन कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों को सीवर के मैनहोल से बाहर निकाला गया। इस हादसे में असलम की मौत हो गई, जबकि बंटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है.