Faridabad News: सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो श्रमिक बेहोश, एक की मौत
Faridabad News: फरीदाबाद में सोमवार सुबह सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो श्रमिक बेहोश हो गए। एक श्रमिक असलम की मौत हो गई जबकि दूसरा बंटी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। सेक्टर-25 स्थित प्लॉट नंबर 132 में सोमवार सुबह सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो श्रमिक बेहोश हो गए। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 38 वर्षीय असलम के रूप में हुई है। घायल 24 वर्षीय बंटी का उपचार चल रहा है। दोनों सेक्टर-56 स्थित आशियाना में रहते हैं। परिजनों के अनुसार, सोमवार की सुबह बंटी असलम को अपनी साथ कंपनी में सीवर की सफाई के लिए लाया था। सफाई के दौरान दोनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दम घुटने से बेहोश हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने तुरंत 112 पर फोन कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों को सीवर के मैनहोल से बाहर निकाला गया। इस हादसे में असलम की मौत हो गई, जबकि बंटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है.
सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने का आरोप
मृतक असलम के भाई शाहरुख ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीवर की सफाई के लिए दोनों श्रमिकों को तो लगा दिया गया, लेकिन सुरक्षा के लिए किसी तरह के आवश्यक उपकरण या अन्य इंतजाम नहीं किए गए। उनका आरोप है कि यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होते तो उनके भाई की जान बच सकती थी। शाहरुख ने कंपनी मालिक कैलाश गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस बोली, शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी
सेक्टर-58 थाना प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की ओर से जिस प्रकार की शिकायत दी जाएगी, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।