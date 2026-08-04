Faridabad News: बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार की जान गई
Faridabad News: दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गांव मीतरोल के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से नरवीर सैनी नामक युवक की मृत्यु हो गई। वह रात की ड्यूटी के लिए बाइक से जा रहा था। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे-19 पर गांव मीतरोल के समीप तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नरवीर सैनी निवासी गांव सेवली के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार चालक आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार, सोमवार रात करीब 7 बजे नरवीर बघौला स्थित एक निजी कंपनी में रात की ड्यूटी करने के लिए बाइक से जा रहा था। जैसे ही वह गांव मीतरोल के पास एनएच-19 पर पहुंचा, मथुरा से दिल्ली की ओर आने वाली सड़क पर तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नरवीर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मुंडकटी थाना प्रभारी कैलाश भड़ाना ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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