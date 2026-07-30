Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: पलवल में भिडूकी-हसनपुर रोड पर मंगलवार रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉले से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके पर फरार हो गया। मृतक का नाम इंद्रजीत था, जो काम से जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

Faridabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। होडल थाना अंतर्गत भिडूकी-हसनपुर रोड पर मंगलवार रात मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉला मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के बड़े भाई दलचंद ने बताया कि उनका भाई इंद्रजीत निवासी भिडुकी मंगलवार रात करीब आठ बजे किसी काम से बाइक पर सवार होकर काम के सिलसिले में भिडुकी से होडल जा रहा था जैसे ही वह भिडुकी-हसनपुर रोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंद्रजीत गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉला मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने घायल को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।होडल थाना प्रभारी बलजीत का कहना है कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Faridabad Latest News Faridabad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।