Faridabad News: सड़क पर बैठे पशु से टकराई स्कूटी, कारोबारी की मौत

Faridabad News: फरीदाबाद में एक 38 वर्षीय कारोबारी की मौत लावारिस पशु से टकराने के कारण हो गई। हादसा एनआईटी-3 के पास हुआ, जहां कारोबारी को अस्पताल ले जाने से पहले वह सड़क पर तड़पता रहा। परिजनों ने प्रशासन से सड़क पर लावारिस पशुओं को हटाने की मांग की है।

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। एनआईटी-3 फरीदाबाद में मंगलवार तड़के सड़क पर बैठे लावारिस पशु से स्कूटी टकराने के बाद 38 वर्षीय कारोबारी की मौत हो गई। हादसा, सुबह करीब 4:17 बजे केदार अस्पताल के सामने हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार कारोबारी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसे के बाद की स्थिति हादसे के बाद वह करीब 23 मिनट तक सड़क पर ही तड़पता रहा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आशीष ने बताया कि वह कांवड़ लेने के लिए गया था और रात को गाजियाबाद पहुंचा था। रात करीब 12:15 बजे उसके भाई आशु ने उसे फोन किया था। दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई। आशु ने फोन पर उससे एटीएम का पिन भी मांगा था। उस समय दोनों भाइयों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी।

आशु की रोजमर्रा की जिंदगी उसने बताया कि उसका भाई रात को अपने दोस्त के घर से अपने घर लौट रहा था। घर पहुंचने से पहले यह हादसा हुआ है।

दोपहिया वाहनों की सेल-परचेज का काम करता था आशु

आशु खत्री दोपहिया वाहनों की सेल-परचेज के काम से जुड़ा हुआ था। परिजनों के अनुसार वह रोजमर्रा की तरह अपने काम के सिलसिले में घर से निकला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हादसे की सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार और परिचित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचने लगे।

लावारिस पशुओं की समस्या आशीष ने आरोप लगाया कि शहर की सड़कों पर लावारिस पशुओं के बैठे रहने की समस्या लंबी समय से बनी हुई है। रात के समय कई प्रमुख सड़कों पर पशु बैठे दिखाई देते हैं। वाहन चालक तेज रफ्तार में आते हैं और अंधेरे के कारण उन्हें पशु नजर नहीं आते। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाने या वाहन को बचाने के प्रयास में हादसा होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़कों से पशुओं को हटाया जाए और जहां जरूरत है वहां पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाई जाएं। यदि समय रहते इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता तो शायद उनके भाई की जान बच सकती थी। आशीष ने कहा कि वह इस मामले में निगम प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर पुलिस में शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं और मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग करेंगे।

आशु का पारिवारिक जीवन डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

आशु अपने परिवार के साथ एनआईटी-5 के एम ब्लॉक में रहता था। करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी रिद्धिमा खत्री से हुई थी। दंपती की अभी कोई संतान नहीं है। पति की अचानक मौत से रिद्धिमा का रो-रोकर बुरा حال है। वहीं, मृतक की मां शशि वाला और पिता सुनील खत्री भी बेटे की मौत से सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि आशु सामान्य दिनों की तरह ही घर से निकला था। रात में भाई से फोन पर बात हुई और कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत की खबर घर पहुंच गई। परिवार ने प्रशासन से हादसे की जांच कराने, सड़क पर बैठे पशुओं को हटाने और क्षेत्र में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दुख न झेलना पड़े।

पशु पकड़ने में दिक्कत कर्मचारियों की हड़ताल से पशु पकड़ने में दिक्कत

नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉ. नीतिश कुमार ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। वहीं, एनआईटी नंबर-3 चौकी इंचार्ज मनोज ने बताया कि पुलिस ने मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।