Faridabad News: ऑटो से उतरते समय चालक ने चला दिया वाहन, सड़क पर घिसटने से चौकीदार की मौत

Faridabad News: ऑटो से उतरते समय चालक ने चला दिया वाहन, सड़क पर घिसटने से चौकीदार की मौत
Faridabad News: बल्लभगढ़ में तिगांव रोड पर एक चौकीदार विजय सिंह की ऑटो से उतरते समय हादसे में मौत हो गई। घटनाक्रम में ऑटो चालक ने अचानक वाहन चला दिया, जिससे विजय सिंह ऑटो में फंस गए और सड़क पर घसीटे गए। परिजनों ने चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। सेक्टर-3 चौकी क्षेत्र में तिगांव रोड स्थित पुरानी चुंगी और खाटू श्याम रोड के पास रविवार शाम ऑटो से उतरते समय हुए हादसे में एक चौकीदार की मौत हो गई। मृतक की पहचान विजय सिंह के रूप में हुई है। वह मलेरना रोड स्थित आरा मशीन पर चौकीदारी का काम करते थे। हादसे के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के बेटे रामू कुमार ने बताया कि वह चुंगी सेक्टर-17 के पास रहता है और एक निजी कंपनी में काम करता है। उसके पिता विजय सिंह मलेरना रोड स्थित आरा मशीन पर चौकीदारी करते थे। रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद वह बल्लभगढ़ से ऑटो में बैठकर घर लौट रहे थे।
हादसे का विवरण
रामू के अनुसार, तिगांव रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास खाटू श्याम रोड पर उसके पिता ऑटो से नीचे उतरने लगे। इसी दौरान ऑटो चालक ने बिना किसी सूचना के अचानक वाहन चला दिया। इससे विजय सिंह ऑटो से पूरी तरह नीचे नहीं उतर सके और उनका शरीर ऑटो में फंस गया। चालक उन्हें काफी दूर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया।
घटनास्थल पर प्रतिक्रियाएँ
हादसे में विजय सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां रामू ने अपने पिता के शव की पहचान की। इसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और हादसे की जानकारी पुलिस को दी।
कानूनी कार्रवाई
परिजनों ने ऑटो चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने ऑटो के नंबर के आधार पर चालक की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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