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Faridabad News: वैकल्पिक यातायात व्यवस्था न होने से लग रहा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। नोएडा जाने वाले यात्रियों को दिल्ली के जाम से बचने के लिए आगरा नहर सड़क का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान इस मार्ग पर भी यातायात प्रभावित होता है। नौकरीपेशा लोगों को विशेष रूप से इससे कठिनाइयाँ होती हैं।

Faridabad News: वैकल्पिक यातायात व्यवस्था न होने से लग रहा जाम

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में कांवड़ यात्रा के दौरान हर वर्ष जिलेवासियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी नोएडा जाने वाले लोगों को होती है। कांवड़ियों के जत्थे के गुजरने के दौरान कई बार यातायात रोकना पड़ता है, जिससे प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। कांवड़ यात्रा कई वर्षों से आयोजित हो रही है, लेकिन इसके लिए स्थायी और प्रभावी वैकल्पिक यातायात व्यवस्था नहीं बन पाई है। पुलिस प्रशासन की ओर से आगरा नहर सड़क को कांवड़ यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्ग बताया जाता है, लेकिन अब नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद में 50 से अधिक कॉलोनियां, गांव और बहुमंजिला इमारतों वाली सोसायटियां विकसित हो चुकी हैं। ऐसे में यह सड़क स्थानीय लोगों के साथ नोएडा जाने वाले वाहन चालकों के लिए भी महत्वपूर्ण मार्ग बन गई है.

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नोएडा जाने वालों को दिल्ली के जाम में फंसना पड़ता है

नोएडा जाने वाले लोग दिल्ली के जाम से बचने के लिए अक्सर आगरा नहर सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान इस मार्ग पर यातायात प्रभावित होने से वाहन चालकों को दूसरे रास्तों का रुख करना पड़ता है। उन्हें पहले सरिता विहार, इसके बाद शाहीन बाग और फिर कालिंदी कुंज के जाम से जूझना पड़ता है। इससे सफर का समय काफी बढ़ जाता है.

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पुलों पर भी लग रहा जाम

ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटियों और विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को ओल्ड फरीदाबाद या राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर आने के लिए आगरा नहर पर बने पुलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान इन पुलों पर भी सुबह और शाम जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे स्थानीय लोगों को कार्यालय, स्कूल और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने में परेशानी होती है.

अनखीर-पाली जाने वालों के लिए भी परेशानी

अनखीर और पाली की ओर जाने वाले कांवड़ियों के लिए बड़खल से यातायात मार्ग परिवर्तित किया जाता है। इससे बड़खल और आसपास की सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में स्थिति और खराब हो जाती है.

नौकरीपेशा लोगों को सबसे अधिक परेशानी

कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित होने का सबसे अधिक असर नौकरीपेशा लोगों पर पड़ता है। कार्यालय जाने और लौटने के समय मार्ग परिवर्तित होने तथा जगह-जगह जाम लगने से उन्हें निर्धारित समय से काफी पहले घर से निकलना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए पहले से ऐसी यातायात व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुचारु रहे और आम लोगों को भी जाम की समस्या से राहत मिल सके.

आगरा नहर वाला रास्ता कांवड़ यात्रा का वैकल्पिक मार्ग है। इस पर वाहनों का दबाव अत्यधिक नहीं रहता। हमारे यहां दिल्ली की तरह भीषण जाम नहीं लगता। डाक कांवड़ वाले दिन समस्या आती है, लेकिन कोई परेशान नहीं होता। डाक कांवड़ वाले दिन पुलिस सक्रिय रहती है। कहीं पर भी जाम नहीं लगने देती.

-जयवीर राठी, डीसीपी ट्रैफिक, फरीदाबाद

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान कौन से लोग सबसे अधिक परेशान होते हैं?
कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित होने का सबसे अधिक असर नौकरीपेशा लोगों पर पड़ता है।
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