Faridabad News: कांवड़ यात्रा: हाईवे पर 11 अगस्त तक व्यावसायिक वाहनों पर रोक

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू की है। यह विशेष व्यवस्था 11 अगस्त शिवरात्रि तक लागू रहेगी। इस अवधि में कांवड़ मार्गों पर भारी एवं मध्यम वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

सावन माह की शुरुआत सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक होगा। कांवड़िए बदरपुर बॉर्डर, सेहतपुर-पल्ला और आगरा नहर रोड से प्रवेश करेंगे। जबकि सीकरी बॉर्डर, झाड़सेंतली, गदपुरी बॉर्डर, गुरुग्राम टोल, बदरपुर बॉर्डर और सेहतपुर-पल्ला से कांवड़िए अलग-अलग मार्गों की ओर निकलेंगे। दिल्ली की ओर से कालिंदी कुंज, जैतपुर, सराय और पल्ला के रास्ते फरीदाबाद में प्रवेश करने वाले कांवड़ यात्री एमसीडी टोल से आगरा नहर रोड पर पहुंचेंगे। इसके बाद सोतई पुल से दाईं ओर मुड़कर कैली बाईपास (डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे) होते हुए पलवल की ओर रवाना होंगे। गुरुग्राम जाने वाले कांवड़िए कालिंदी कुंज, जैतपुर, सराय, पल्ला और एमसीडी टोल से आगरा कैनाल मार्ग पर चलेंगे। इसके बाद सेक्टर-28-29 कट से दाईं ओर मुड़कर बड़खल चौक और अंखीर चौक होते हुए गुरुग्राम पहुंचेंगे।

भारी वाहनों के लिए डायवर्जन 11 अगस्त तक मुख्य कांवड़ मार्गों पर भारी और मध्यम व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मथुरा और पलवल से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन कैली से केएमपी एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बाईपास रोड (डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे) और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। उन्हें मुख्य कांवड़ मार्ग पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

डाक कांवड़ के लिए अलग व्यवस्था डाक कांवड़ वाहनों को बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली-आगरा हाईवे से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ होते हुए पलवल भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने पैदल कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे दिल्ली-आगरा हाईवे का उपयोग न करें और अपनी सुरक्षा के लिए आगरा नहर मार्ग सहित निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही प्रयोग करें। पैदल कांवड़ियों से सड़क के बाईं ओर चलने का अनुरोध किया गया है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर पूरी तरह रोक यात्रा के दौरान किसी भी डाक कांवड़ वाहन या पैदल कांवड़ यात्री को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेसवे के सभी प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सभी श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करने की अपील की गई है।

हल्के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग दिल्ली, गुरुग्राम, पलवल और उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले हल्के वाहन चालक आवश्यकता अनुसार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे, सूरजकुंड रोड, बड़खल-मांगर रोड, मंझावली पुल और अन्य चिन्हित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकेंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, अनावश्यक हॉर्न न बजाने तथा लगाए गए डायवर्जन और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने की अपील की है।

ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर जारी किए कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-आगरा हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, क्रेन, रिकवरी वाहन, चिकित्सा दल और विशेष ट्रैफिक पुलिस टीमें तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

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ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर: 9999150000, 0129-2267201

ट्रैफिक थाना एसएचओ-9582200138

टीआई ग्रेटर फरीदाबाद-9582200832

टीआई बल्लभगढ़-9582200763

टीआई सेंट्रल-9582200827

टीआई एनआईटी-9582200890

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