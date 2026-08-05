Faridabad News: अलग-अलग सड़क हादसों में तीन घायल

Faridabad News: फरीदाबाद में तीन सड़क हादसों में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले दर्ज कर लिए हैं। पहले हादसे में एक महिला को गंभीर चोट आई, जबकि दूसरे और तीसरे हादसे में पुरुष घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए तीन सड़क हादसों में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मामलों में पीड़ितों की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहला हादसा पहला हादसा सदर बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को बहबलपुर मोड़ स्थित बारहमासी प्याऊ के पास हुआ। सेक्टर-20ए निवासी कृष्णा रावत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी मां मिथलेश रावत के साथ मोटरसाइकिल से गांव हसांपुर जा रहे थे। आरोप है कि पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने ओवरटेक करते समय लापरवाही बरती, जिससे ट्रॉली का पिछला हिस्सा उनकी मां के सिर से टकरा गया। हादसे में मिथलेश रावत गंभीर रूप से घायल हो गईं। पहले उन्हें सर्वोदय अस्पताल और बाद में सेक्टर-16 स्थित क्यूआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर उपचाराधीन हैं। पुलिस ने शिकायत और एमएलआर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरा हादसा दूसरा हादसा भूपानी थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को एचडीएफसी बैंक के पास हुआ। सोनीपत निवासी मोहित ने बताया कि वह सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में घायल मोहित को राहगीरों ने सेक्टर-88 स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

तीसरा हादसा तीसरा हादसा सेक्टर-19 क्षेत्र में डीपीएस स्कूल के पास 1 अगस्त को हुआ। पलवल निवासी कृष्ण ने शिकायत में बताया कि वह मोटरसाइकिल से दिल्ली से बल्लभगढ़ लौट रहे थे। आरोप है कि सामने चल रहे छोटा हाथी (लोडिंग टेंपो) चालक ने ओवरटेक करने के दौरान अचानक कट मार दिया, जिससे उनकी मोटरसाइकिल वाहन के पीछे टकरा गई। हादसे में कृष्ण के पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें पहले बीके अस्पताल और बाद में सेक्टर-16 स्थित हरीश हांडा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने छोटा हाथी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तीनों मामलों में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।