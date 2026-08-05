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Faridabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लगेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: 12 सितंबर को पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसर में वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस अदालत में बैंक लोन, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट सहित विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। अधिवक्ता या स्वयं परिवादी केस का समाधान कर सकेंगे।

Faridabad News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लगेगी

Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसर में 12 सितंबर को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल हरीश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। ----

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