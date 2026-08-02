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Faridabad News: आयशर स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन, एमवीएन रहा उपविजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सैंक्टा मारिया स्कूल में आयोजित दो दिवसीय जिला तैराकी प्रतियोगिता समाप्त हुई। आयशर स्कूल ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, जबकि एमवीएन उपविजेता रहा। विधायक धनेश अदलखा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के तैराकों को भी सम्मानित किया गया।

Faridabad News: आयशर स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन, एमवीएन रहा उपविजेता

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सैंक्टा मारिया स्कूल में आयोजित दो दिवसीय जिला तैराकी प्रतियोगिता का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए आयशर स्कूल ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि मॉडर्न विद्या निकेतन (एमवीएन) स्कूल, अरावली हिल्स की टीम उपविजेता रही।

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समापन समारोह

रविवार को आयोजित समापन समारोह में बड़खल के विधायक धनेश अदलखा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता और महासचिव एके पंडित ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता में मौजूद अभिभावकों ने अगली जिला तैराकी प्रतियोगिता जिला तैराकी संघ के स्विमिंग पूल में कराने की मांग रखी। इस पर विधायक धनेश अदलक्खा ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

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प्रदर्शन

दूसरे दिन विभिन्न आयु वर्गों की स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2008-09 आयु वर्ग के 50 मीटर फ्रीस्टाइल बालक वर्ग में शिवाजी राव प्रथम, यतिन तिवारी द्वितीय और प्रीत तृतीय रहे। 2010-11 बालिका वर्ग में हर्षिका जुल्का ने पहला, नियति जुल्का ने दूसरा तथा आलिया ने तीसरा स्थान حاصل किया। 2016-17 बालिका वर्ग में कियारा प्रथम, रिधवी द्वितीय और कियारा जॉली तृतीय रहीं।

सर्वश्रेष्ठ तैराक

प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के सर्वश्रेष्ठ तैराकों को भी सम्मानित किया गया। इनमें भीनी (एमवीएन-43), शिवाजी राव (डीएवी-14), दर्श सिंह (आयशर), हर्षिका जुल्का और देवांश राज जुल्का (सैंक्टा मारिया), चैतन्य तथा शेखर शर्मा (मॉडर्न स्कूल-17), शैली सिंह (डीएवी-14), विराट (होलीचाइल्ड), काशवी (डीपीएस-19) और कियारा वाधवा (आयशर), श्रेय अग्रवाल (एमवीएन अरावली) और तनीषी (सेंट एल्बंस) को सर्वश्रेष्ठ तैराक ट्रॉफी प्रदान की गई।

सामान्य प्रश्न

यह तैराकी प्रतियोगिता कब संपन्न हुई?
यह तैराकी प्रतियोगिता रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गई।
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