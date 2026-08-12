Faridabad News: अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू होते ही घनघनाने लगे अधिकारियों के फोन

Faridabad News: - सत्ताधारी नेताओं, मंत्रियों व विधायकों से आ रही सिफारिशें अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू ही घनघनाने लगे अधिकारियों

Faridabad News: गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम गुरुग्राम द्वारा अवैध कॉलोनियों और नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि, तोड़फोड़ दस्ता सड़कों पर उतरते ही निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के फोन घनघनाने लगे हैं। शहर में अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई रुकवाने के लिए सत्ताधारी दल के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और विधायकों द्वारा अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और सिफारिशों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि सप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि मंगलवार को शिवरात्रि को लेकर अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ नहीं हुई। बुधवार को फिर से शहर में पीला पंजा चलेगा। राजनीतिक दबाव के बीच निगम अधिकारियों के सामने अब यह बड़ी चुनौती आन खड़ी हुई है कि वे किस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करें और किसे छोड़ें। शहर में अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों के फलने-फूलने का यह खेल पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है。

70 फीसदी अवैध निर्माणों को मिला है राजनीतिक संरक्षण नगर निगम की एक आंतरिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार शहर में हो रहे करीब 70 फीसदी अवैध निर्माणों और अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक लोगों और स्थानीय रसूखदारों का हाथ है। सत्ताधारी नेताओं और उनके करीबियों की शह पर ही भू-माफिया बिना किसी नक्शे, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) और बिल्डिंग बायलॉज का पालन किए बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं।

नागरिक झेल रहे जलभराव और सीवर जाम का दंश बिना किसी योजना और निर्धारित मापदंडों के बनाए जा रहे इन अवैध निर्माणों का सीधा असर शहर के बुनियादी ढांचे पर पड़ रहा है। स्वीकृत नक्शों के विपरीत बने इन ढांचों के कारण सीवरेज और पेयजल लाइनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। मानसून के दौरान शहर में होने वाला गंभीर जलभराव और कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो की मुख्य वजह यही अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण हैं।

सिफारिशों को दरकिनार कर कार्रवाई की चुनौती हालांकि, निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत पूरे अगस्त माह तक तोड़फोड़ अभियान जारी रहेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों के लिए नेताओं के फोन और सिफारिशों के बीच निष्पक्ष कार्रवाई करना मुश्किल साबित हो रहा है। आम जनता का कहना है कि जब तक राजनीतिक संरक्षण देने वाले भू-माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शहर में अवैध निर्माणों पर पूरी तरह रोक लगा पाना नामुमकिन है।

केस स्टडी-1 निगम द्वारा सोमवार को रेयान एंकलेव में तोड़फोड़ शुरू की थी। यहां अवैध निर्माणो को तोड़ा जा रहा था, इसी दौरान स्थानीय एक सत्ताधारी नेता ने निगम अधिकारियों से इसे रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय से भी सिफारिश करवाई है, लेकिन निगम अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई फोन नहीं आया।

केस स्टडी -2 आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में निगम के एक सत्ताधारी पार्षद के कई फार्म हाउस और कई अवैध ईमारतों का खेल चल रहा है। जैसे ही निगम की टीमें आयुध डिपो के दायरे में पहुंची तो नेता सीधे निगम आयुक्त कार्यालय में सिफारिश लेकर उनके क्षेत्र में तोड़फोड़ रोकने की सिफारिश के लिए पहुंच गए। वहीं भीमगढ खेड़ी और आयुध डिपो सहित अन्य कॉलोनियों में चल रही तोड़फोड़ को रोकने के लिए एक विधायक ने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को बार-बार फोन करके दबाव बनाते दिखाई दिए।