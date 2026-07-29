Faridabad News: कैबिनेट मंत्री से शिल्पकारों-बुनकरों के लिए बंद योजना दोबारा शुरू करने की मांग

Faridabad News: फरीदाबाद में 'भारत के शिल्पकारों का महाकुंभ' विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 89 उद्यमियों ने भाग लिया। मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बंद योजनाओं को बहाल करने का आश्वासन दिया। शिल्पकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस पहल की आवश्यकता बताई गई।

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। देश के पारंपरिक शिल्पकारों, बुनकरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई ने नीलम-बाटा रोड इलाके में एक निजी होटल में ‘भारत के शिल्पकारों का महाकुंभ’ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आयोजकों ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा के समक्ष शिल्पकारों, बुनकरों के लिए बंद हो चुकी योजना को फिर से शुरू करने की मांग की। कार्यक्रम में कुल 89 उद्यमियों ने भाग लिया। जिनमें 58 पारंपरिक शिल्पकार और 31 एमएसएमई उद्यमी शामिल थे। आयोजन का उद्देश्य शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना था, जहां वे अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकें और उनके समाधान के लिए ठोस पहल हो सके। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विभिन्न मांगें कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर कपूर ने कैबिनेट मंत्री को शिल्पकारों एवं बुनकरों की विभिन्न मांगों से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग हरियाणा औद्योगिक नीति-2020 के अंतर्गत बंद की गई ‘मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम फॉर आर्टिज़न्स एंड वीवर्स’ को दोबारा शुरू करने की थी। उन्होंने बताया कि इस योजना के बंद होने से शिल्पकारों और बुनकरों को अपने उत्पादों के विपणन और आर्थिक सहायता में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह इस महत्वपूर्ण विषय को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे और योजना को पुनः लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शिल्पकार और बुनकर भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं तथा उन्हें प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

औद्योगिक संगठन की यात्रा औद्योगिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार चौधरी ने संगठन की अब तक की यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में राष्ट्रीय निदेशक आरडी वर्मा, आईसी जैन, नवीन बंसल और रमेश्वर सिंह, कार्यकारी सचिव जगदीश चंदर, कार्यकारी सदस्य सूबे सिंह जाखड़, प्रवीन बंसल, आकाश कपूर, मुदित चौधरी, सार्थक चौधारी, ज्ञान शंकर, प्रवी कपिल, स्वाति निज्हावन, साधना गिरी और रेखा चौधरी सहित अनेक उद्योगपति, शिल्पकार, बुनकर और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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