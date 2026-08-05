Faridabad News: श्लोक गायन प्रतियोगिता में 41 विद्यार्थियों ने रुचि दिखाई
Faridabad News: फरीदाबाद में जन कल्याण संस्था द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस चौपाई एवं श्रीमद्भागवत गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कॉलर्स प्राइड स्कूल में हुआ। प्रतियोगिता में 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें रामचरितमानस में रुत्थिका, दक्षा और संयुन एवं गीता श्लोक में स्वाति और सुशांत ने खिताब जीते।
Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। जन कल्याण संस्था द्वारा श्री रामचरितमानस चौपाई एवं श्रीमद्भागवत गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कॉलर्स प्राइड स्कूल सेक्टर-16 से किया गया। संस्था के संस्थापक प्रधान एससी गुप्ता तथा शिक्षाविद रविंद्र कुमार मनचंदा एवं जेपी शर्मा की उपस्थिति में स्कॉलर्स प्राइड के कुल 41 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी। इस वर्ष की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ स्कॉलर्स प्राइड विद्यालय से आरंभ किया गया जिस में श्रीराम चरितमानस चौपाई गायन में 26 विद्यार्थियों तथा श्रीमद्भागवत गीता श्लोक उच्चारण में 15 विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की। रविंद्र कुमार मनचंदा ने बताया कि श्रीराम चरितमानस चौपाई गायन में रुत्थिका, दक्षा और संयुन को ग्रुप द्वितीय, ग्रुप तृतीय एवं ग्रुप चतुर्थ में प्रथम घोषित किया गया।
श्रीमद्भागवत गीता श्लोक उच्चारण में स्वाति शर्मा और सुशांत को ग्रुप द्वितीय और ग्रुप तृतीय में प्रथम घोषित किया गया। विजेता विद्यार्थियों को जोनल प्रतियोगिता में प्रतिभागिता का अवसर प्राप्त होगा। विद्यालय में द्वितीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को विद्यालय में ही संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
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