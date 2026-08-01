Faridabad News: स्कूटी सवार गोली चलाकर फरार
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। खेड़ीकलां गांव स्कूटी सवार दो युवक हवाई फायर कर फरार हो
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। खेड़ीकलां गांव स्कूटी सवार दो युवक हवाई फायर कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी दबोचे नहीं गए हैं। यह मामला शुक्रवार का है। गोली चलाने की वजह स्कूल में हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। यह मामला शुक्रवार का है।
घटना का विवरण
खेड़ीकलां निवासी पीड़ित महिला सविता ने बताया कि शुक्रवार को दो युवक स्कूटी पर उनके घर पहुंचे और उनके बच्चे भोला तथा अमित के बारे में पूछताछ करने लगे। जब उन्होंने बताया कि दोनों घर पर नहीं हैं तो युवकों ने उन्हें धमकी दी। कुछ ही देर बाद हवा में गोली चला दी। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार, स्कूल में बच्चों के बीच हुए झगड़े की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक गोली मिली है, जिसे कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आरोपी फरीदपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। स्कूल में किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद स्कूटी सवार घर पर हमला करने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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