Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: स्कूटी सवार गोली चलाकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। खेड़ीकलां गांव स्कूटी सवार दो युवक हवाई फायर कर फरार हो

Faridabad News: स्कूटी सवार गोली चलाकर फरार

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। खेड़ीकलां गांव स्कूटी सवार दो युवक हवाई फायर कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी दबोचे नहीं गए हैं। यह मामला शुक्रवार का है। गोली चलाने की वजह स्कूल में हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। यह मामला शुक्रवार का है।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: बरोरा चेकपोस्ट फायरिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज, तीन नामजद समेत एक अज्ञात पर केस

घटना का विवरण

खेड़ीकलां निवासी पीड़ित महिला सविता ने बताया कि शुक्रवार को दो युवक स्कूटी पर उनके घर पहुंचे और उनके बच्चे भोला तथा अमित के बारे में पूछताछ करने लगे। जब उन्होंने बताया कि दोनों घर पर नहीं हैं तो युवकों ने उन्हें धमकी दी। कुछ ही देर बाद हवा में गोली चला दी। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार, स्कूल में बच्चों के बीच हुए झगड़े की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक गोली मिली है, जिसे कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आरोपी फरीदपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। स्कूल में किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद स्कूटी सवार घर पर हमला करने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

---------

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में फायरिंग करने वाले युवक कौन थे?
प्रारंभिक जांच में आरोपी फरीदपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Crime News Faridabad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।