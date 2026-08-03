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Faridabad News: तेज रफ्तार ईको ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चालक फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: बल्लभगढ़ में सर्वोदय अस्पताल मार्ग पर तेज रफ्तार ईको गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Faridabad News: तेज रफ्तार ईको ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चालक फरार

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। सर्वोदय अस्पताल मार्ग पर तेज रफ्तार ईको की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, राकेश कुमार, निवासी गांव मधावली, ने बताया कि वह स्कूल बसों में डीवीआर का कार्य करता है। एक अगस्त की दोपहर करीब तीन बजे ड्यूटी से घर लौटते समय सर्वोदय अस्पताल मार्ग से बाईपास सर्विस रोड पर पहुंचा तो पीछे से तेज गति और लापरवाही से आए ईको वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।

हादसे में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जबकि चालक वाहन लेकर फरार हो गया।राहगीरों ने घायल को सर्वोदय अस्पताल पहुंचाया, जहां से बाद में दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में घायल को टक्कर मारने वाले ईको वाहन का नंबर पता चला, जिसे पुलिस को दे दिया गया। शिकायत में चालक का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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