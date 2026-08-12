Faridabad News: लूट के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, आठ केस पहले से दर्ज

Faridabad News: पलवल, सरसमल। सीआईए होडल ने लूट के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी सुनील उर्फ भुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से लूट, झपटमारी और हथियार अधिनियम के आठ मामले दर्ज हैं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सीआईए होडल प्रभारी पीएसआई अमित कुमार ने बताया कि 10 फरवरी 2025 को लोकेश कुमार अपने साथी परमित कुमार के साथ वृंदावन से फरीदाबाद लौट रहे थे। मितरोल गांव और दिघोट पुल के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पिस्तौल दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल रुकवा ली थी। आरोपियों ने लोकेश से आठ हजार और उसके साथी से दो हजार रुपए नकद तथा सोने की अंगूठी छीन ली थी। इसके बाद दोनों जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे。