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Faridabad News: लूट के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, आठ केस पहले से दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल, सरसमल। सीआईए होडल ने लूट के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी सुनील उर्फ भुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से लूट, झपटमारी और हथियार अधिनियम के आठ मामले दर्ज हैं। उसे जेल भेज दिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

Faridabad News: लूट के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, आठ केस पहले से दर्ज

Faridabad News: पलवल, सरसमल। सीआईए होडल ने लूट के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी सुनील उर्फ भुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से लूट, झपटमारी और हथियार अधिनियम के आठ मामले दर्ज हैं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सीआईए होडल प्रभारी पीएसआई अमित कुमार ने बताया कि 10 फरवरी 2025 को लोकेश कुमार अपने साथी परमित कुमार के साथ वृंदावन से फरीदाबाद लौट रहे थे। मितरोल गांव और दिघोट पुल के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने पिस्तौल दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल रुकवा ली थी। आरोपियों ने लोकेश से आठ हजार और उसके साथी से दो हजार रुपए नकद तथा सोने की अंगूठी छीन ली थी। इसके बाद दोनों जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे。

पुलिस गिरफ्तारी

इस मामले में पुलिस ने पहले सुनील उर्फ पगला निवासी भैंसरावली, फरीदाबाद को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और तीन हजार रुपए बरामद किए गए थे।

दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी

सीआईए टीम ने दूसरे आरोपी सुनील उर्फ भुरा निवासी अच्छेजा को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ फरीदाबाद और पलवल के विभिन्न थानों में आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

सामान्य प्रश्न

इस लूट के मामले में कितने आरोपी हैं?
इस लूट के मामले में दो आरोपी हैं, जिनमें से पहले सुनील उर्फ पगला और दूसरे सुनील उर्फ भुरा को गिरफ्तार किया गया है।
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