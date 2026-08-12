Faridabad News: शिवालयों में जलाभिषेक के साथ गूंजा हर-हर महादेव

Faridabad News: फरीदाबाद में शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भव्य जलाभिषेक किया। हरिद्वार से लाए गंगाजल का जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा का समापन किया गया। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए भक्तों को सुरक्षित रास्ता दिया। विभिन्न शिवालयों में सुबह से भजन-कीर्तन जारी रहा और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार सुबह स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के विभिन्न शिवालय और मंदिर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की। तड़के से ही शहर के छोटे-बड़े मंदिरों में कांवड़ियों और अन्य श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी थी। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की और जल एवं दुग्धाभिषेक किया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग और आगरा नहर सड़क पर डाक कांवड़ लेकर आ रहे शिवभक्त दौड़ते हुए दिखाई दिए।

मंदिरों में रही भारी भीड़ डाक कांवड़ के कारण सुबह के समय राष्ट्रीय राजमार्ग और आगरा नहर सड़क पर पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। कांवड़ियों के जत्थे को आता देखकर कई बार वाहनों को रोकना पड़ा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। पुलिसकर्मी कांवड़ियों को सुरक्षित रास्ता देने के साथ यातायात को भी व्यवस्थित करते रहे। पूरी रात डीजे पर भगवान शिव के भजनों और जयकारों के साथ कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला मंगलवार सुबह भी जारी रहा। डाक कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। शहर में दिनभर अलग-अलग शिवालयों में जलाभिषेक का दौर चलता रहा। सावन की शिवरात्रि होने के कारण कांवड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु भी भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने मंदिर पहुंचे। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। भीड़ को नियंत्रित करने और जलाभिषेक की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए मंदिर प्रबंधनों को बांस-बल्ली से बैरिकेडिंग करनी पड़ी।

ढोल नगाड़ों के साथ जल चढ़ाने पहुंचे कांवड़िये हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िये सोमवार देर रात फरीदाबाद पहुंच गए थे। रात में घर के नजदीक स्थित मंदिरों में आराम करने के बाद मंगलवार सुबह कांवड़ियों ने जल्दी स्नान किया और ढोल-नगाड़ों के साथ भगवान शिव के मंदिरों की ओर रवाना हुए। मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और अपनी यात्रा को विधि-विधान से संपन्न किया। कांवड़ियों के साथ उनके परिजन और अन्य श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे। कई स्थानों पर ढोल-नगाड़ों और डीजे पर बज रहे शिव भजनों के बीच कांवड़िये भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए जल चढ़ाने पहुंचे। वहीं डाक कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जलाभिषेक के दौरान भी उनके पैर नहीं रुके। वह भगवान शिव के शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए लगातार जयकारे लगाते रहे और जलाभिषेक कर अपनी यात्रा का विराम दिया।

मंदिरों में रही भारी भीड़ स्मार्ट सिटी में जलाभिषेक का सिलसिला तड़के चार बजे ही शुरू हो गया था। सुबह सात बजे तक शहर के प्रमुख मंदिरों के बाहर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई थी। कांवड़ियों को जलाभिषेक में प्राथमिकता दी गई, ताकि वह जल्दी अभिषेक करने के बाद आराम कर सकें। इसके लिए कई मंदिरों में अलग से व्यवस्था की गई थी। महारानी वैष्णो देवी मंदिर, काली माता मंदिर, सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, धोबी घाट स्थित मां काली मंदिर, एनआईटी दो स्थित शिवालय, एनआईटी पांच स्थित तत्कालेश्वर मंदिर और रेलवे रोड स्थित गीता आश्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कांवड़ियों ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की। वहीं रेलवे रोड स्थित गीता आश्रम में जलाभिषेक के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहां भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों के साथ मंदिर प्रबंधन के सदस्य भी तैनात रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ को कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया गया। सावन की शिवरात्रि पर शहरभर में सुबह से देर शाम तक हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।