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Faridabad News: सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्ति में डूबी स्मार्ट सिटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: सावन के पहले सोमवार को फरीदाबाद में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन किया गया। महिलाओं और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। स्वयंसेवकों और पुलिस ने भीड़ व्यवस्था बनाए रखी। सावन माह में हर सोमवार विशेष पूजा करने की अपील की गई।

Faridabad News: सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्ति में डूबी स्मार्ट सिटी

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। सावन के पहले सोमवार को स्मार्ट सिटी पूरी तरह शिवमय नजर आई। जिले के प्रमुख शिवालयों और मंदिरों में तड़के सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर दिनभर बोल बम, हर-हर महादेव और ॐ नमः शिवाय के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना की। सुबह करीब पांच बजे से ही सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सेक्टर-16 स्थित गीता मंदिर, महारानी वैष्णो देवी मंदिर, धोबी घाट स्थित काली मंदिर और हार्डवेयर चौक के समीप स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। समय बढ़ने के साथ मंदिरों में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने हाथों में जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और प्रसाद लेकर विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर परिसर और सड़क पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए स्वयंसेवकों के अलावा पुलिस प्रशासन ने कमान संभाली हुई थी.

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पूरे दिन चली पूजा-अर्चना

सावन सोमवार के अवसर पर कई मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने पूरे दिन व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की। विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप, शिव चालीसा पाठ और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिरों में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक कराया और श्रद्धालुओं को सावन माह के धार्मिक महत्व की जानकारी भी दी। महारानी वैष्णोदेवी मंदिन में पूजा करने पहुंची शैली का कहना था कि सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा-अर्चना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। कई श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, बच्चों की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष पूजा कराई.

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महिलाओं और युवाओं में दिखा विशेष उत्साह

सावन के पहले सोमवार को महिलाओं और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कई महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा के लिए पहुंचीं, जबकि युवाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ जलाभिषेक किया। बच्चों ने भी अपने परिजनों के साथ मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री की दुकानों पर दिनभर अच्छी खासी भीड़ रही। बेलपत्र, फूल, दूध, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री की बिक्री भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रही.

व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहे स्वयंसेवक सक्रिय

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कई मंदिरों में स्वयंसेवकों ने व्यवस्था संभाली। जलाभिषेक के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं ताकि दर्शन सुचारु रूप से हो सकें। मंदिर समितियों ने पेयजल और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को लाइन में व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए स्वयंसेवक लगातार सहयोग करते नजर आए.

सावन के प्रत्येक सोमवार को रहेगी विशेष पूजा

हार्डवेयर चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर के महंत सर्वेश पांडेय के अनुसार सावन माह का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पूरे सावन माह में विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहेगा। श्रद्धालुओं से भीड़ के दौरान अनुशासन बनाए रखने और श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करने की अपील की गई है। पहले सोमवार को उमड़ी आस्था ने यह स्पष्ट कर दिया कि सावन का महीना शुरू होते ही जिले में धार्मिक वातावरण पूरी तरह चरम पर पहुंच गया है.

सामान्य प्रश्न

सावन सोमवार पर श्रद्धालुओं का कैसे स्वागत किया गया?
सावन सोमवार पर श्रद्धालुओं का स्वागत मुख्य शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए किया गया।
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