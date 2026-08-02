Faridabad News: आस्था: सावन के पहले सोमवार को सौ से अधिक मंदिर और शिवालयों में होगी पूजा
Faridabad News: फरीदाबाद के मंदिरों में सावन के पहले सोमवार के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। 100 से अधिक मंदिरों में शिव का विशेष श्रृंगार, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और महाआरती का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। स्मार्ट सिटी के मंदिरों में रविवार को खासी रौनक रही। सावन के पहले सोमवार की तैयारियों के चलते मंदिरों को संवारने का काम जारी रहा। कोई सेवक शिवलिंग को संवार रहा था तो कोई मंदिर परिसर की सफाई में जुटा था। शिव मंदिरों के अलावा उन मंदिरों में भी सेवादार जुटे थे, जिन मंदिरों में शिवलिंग स्थापित हैं। इस दौरान के 100 से अधिक मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में सुबह साढ़े चार बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। शहर के विभिन्न इलाकों में 350 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर हैं। यहां सावन के पहले सोमवार को हजारों की संख्या में भक्ति की संभावना है। इसे लेकर मंदिर कमेटियों द्वारा खास तैयारियां की जा रही है। रविवार को एनआईटी तिकोना पार्क श्री वैष्णो देवी मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिली। सेवादार तैयारियों में जुटे थे। मंदिर में कांवड़ियों के लिए भी सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को मंदिर में सुबह साढ़े चार बजे जलाभिषेक शुरू होगा और दोपहर बारह बजे तक चलेगा। ऐसे ही जवाहर कालोनी स्थित श्री राम मंदिर में रविवार को सेवादार सफाई करने में जुटे थे। कमेटी के अध्यक्ष राम जुनेजा पंडित उमा शंकर के साथ सेवादारों ने मंदिर को संवारा। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। ऐसे में पहले सोमवार को मंदिर में खूब रौनक रहेगी। मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह पांच बजे से जलाभिषेक किया जाएगा। कमेटी की टीम की ओर से सुबह तीन बजे से रुद्राभिषेक कार्यक्रम शुरू कर दिया। दूध व गंगा जल से अभिषेक से किया जाएगा। एनआइटी स्थित सिद्धपीठ महाकाली मंदिर के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सावन के महीने में प्रतिदिन मंदिर में विशेष रूप से शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार को मंदिर में मेला लगता है। इसलिए पहले से ही मंदिर को संवारा जाता है। इस दौरान जलाभिषेक के साथ श्रद्धालु भजनों का आनंद लेंगे。
तुरंतेश्वर शिव मंदिर में सुबह-शाम होगी आरती
एनआईटी-5 स्थित तत्कालेश्वर शिव मंदिर में सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मंदिर की साफ-सफाई और सजावट पूरी कर ली गई है। सुबह मंगला आरती के साथ जलाभिषेक शुरू होगा, जबकि शाम को संध्या आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की हैं।
श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में पूरी हुई तैयारियां
सावन के पहले सोमवार को लेकर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया है। सुबह मंगला आरती के साथ भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक होगा। दिनभर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजा-अर्चना और प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहेगी। शाम को संध्या आरती, भजन-कीर्तन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार पहले सावन सोमवार पर हर वर्ष उत्सव जैसा माहौल रहता है। मंदिर में प्रतिदिन शिव आराधना होती है, लेकिन सावन के सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस व स्वयंसेवक तैनात
सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसरों और आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा मंदिर समितियों के स्वयंसेवक भी कतार व्यवस्था, दर्शन, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सहायता में जुटे रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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