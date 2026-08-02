Faridabad News: आस्था: सावन के पहले सोमवार को सौ से अधिक मंदिर और शिवालयों में होगी पूजा

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। स्मार्ट सिटी के मंदिरों में रविवार को खासी रौनक रही। सावन के पहले सोमवार की तैयारियों के चलते मंदिरों को संवारने का काम जारी रहा। कोई सेवक शिवलिंग को संवार रहा था तो कोई मंदिर परिसर की सफाई में जुटा था। शिव मंदिरों के अलावा उन मंदिरों में भी सेवादार जुटे थे, जिन मंदिरों में शिवलिंग स्थापित हैं। इस दौरान के 100 से अधिक मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में सुबह साढ़े चार बजे से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। शहर के विभिन्न इलाकों में 350 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर हैं। यहां सावन के पहले सोमवार को हजारों की संख्या में भक्ति की संभावना है। इसे लेकर मंदिर कमेटियों द्वारा खास तैयारियां की जा रही है। रविवार को एनआईटी तिकोना पार्क श्री वैष्णो देवी मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिली। सेवादार तैयारियों में जुटे थे। मंदिर में कांवड़ियों के लिए भी सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को मंदिर में सुबह साढ़े चार बजे जलाभिषेक शुरू होगा और दोपहर बारह बजे तक चलेगा। ऐसे ही जवाहर कालोनी स्थित श्री राम मंदिर में रविवार को सेवादार सफाई करने में जुटे थे। कमेटी के अध्यक्ष राम जुनेजा पंडित उमा शंकर के साथ सेवादारों ने मंदिर को संवारा। मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। ऐसे में पहले सोमवार को मंदिर में खूब रौनक रहेगी। मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह पांच बजे से जलाभिषेक किया जाएगा। कमेटी की टीम की ओर से सुबह तीन बजे से रुद्राभिषेक कार्यक्रम शुरू कर दिया। दूध व गंगा जल से अभिषेक से किया जाएगा। एनआइटी स्थित सिद्धपीठ महाकाली मंदिर के अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि सावन के महीने में प्रतिदिन मंदिर में विशेष रूप से शिव की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार को मंदिर में मेला लगता है। इसलिए पहले से ही मंदिर को संवारा जाता है। इस दौरान जलाभिषेक के साथ श्रद्धालु भजनों का आनंद लेंगे。