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Faridabad News: सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: भगवान शिव की अराधना का पवित्र मास सावन आज से शुरू हो रहा है। पहले सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती है। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ 30 जुलाई को होगा। बाजारों में भगवा रंग की वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, और मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं।

Faridabad News: सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। भगवान शिव की अराधना का पवित्र मास सावन की शुरुआत आज से हो रही है। वहीं सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त को आएगा। पहले सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती है। इसके लिए मंदिरों में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मंदिरों में बैरिकेडिंग की जा रही है। बता दें कि सावन मास के दौरान रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय के जाप करवाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। सावन के पहले सोमवार को सुबह चार बजे से ही शिवालयों के कपाट खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और बेर अर्पित कर विधिवत जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन और मंदिर समितियों ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिरों में रंगाई-पुताई का कार्य चल रहा है। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों सैनिक कॉलोनी का 21 फीट ऊंचे शिवलिंग वाला प्रसिद्ध शिव मंदिर, अजरौंदा का प्राचीन शिव मंदिर, सेक्टर-37, ग्रीनफील्ड, चावला कॉलोनी, राजवाड़ा शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, गीता मंदिर, काली मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर सहित 100 से अधिक मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रहीं हैं। बता दें कि सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा。

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आज से शुरू होगी कावंड यात्रा

30 जुलाई को कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होगा। इसके तहत भगवान शिव के भक्त हरिद्वार एवं गंगोत्री से गंगा जल भरकर कांवड़ उठाएंगे और अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। जिले के कांवड़ यात्री बुधवार को बस एवं ट्रेन से हरिद्वार व गंगोत्री पहुंचे। यहां स्नान करने के बाद कांवड़ शुरू करेंगे। चार-पांच अगस्त से दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कांवड़ यात्री दिखाई देने लगे। इनके लिए ठहरने एवं विश्राम के लिए आगरा नहर सड़क किनारे शिविर लगाए जाएंगे। आगरा नहर में करीब 10 जगहों पर शिविर लगेंगे। दो से तीन दिनों में शिविर लगाने का कार्य शुरू होगा। बता दें कि यह शिविर सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह ठहरने के अलावा कांवड़ियों के लिए सात्विक भोजन, चिकित्सा सुविधा रहती है।

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बाजारों में दिख रही है रौनक

बाजारों में भी सावन की रौनक दिखाई देने लगी है। भगवा रंग की टी-शर्ट, पजामे, गमछे और कांवड़ यात्रा से जुड़ी पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारी बढ़ गई है। बाजारों में भगवा रंग की टीशर्ट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं दिखाई देने लगी हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के एक व्यापारी घनश्याम ने बताया कि भगवा टीशर्ट, हाफ पैंट, पजाते और गमछे की मांग बढ़ी है।

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सामान्य प्रश्न

सावन का पहला सोमवार कब है?
सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त को है।
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