Faridabad News: सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारी शुरू

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। भगवान शिव की अराधना का पवित्र मास सावन की शुरुआत आज से हो रही है। वहीं सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त को आएगा। पहले सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती है। इसके लिए मंदिरों में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मंदिरों में बैरिकेडिंग की जा रही है। बता दें कि सावन मास के दौरान रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय के जाप करवाते हैं। इसके अलावा भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। सावन के पहले सोमवार को सुबह चार बजे से ही शिवालयों के कपाट खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और बेर अर्पित कर विधिवत जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन और मंदिर समितियों ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिरों में रंगाई-पुताई का कार्य चल रहा है। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों सैनिक कॉलोनी का 21 फीट ऊंचे शिवलिंग वाला प्रसिद्ध शिव मंदिर, अजरौंदा का प्राचीन शिव मंदिर, सेक्टर-37, ग्रीनफील्ड, चावला कॉलोनी, राजवाड़ा शिव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, गीता मंदिर, काली मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर सहित 100 से अधिक मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रहीं हैं। बता दें कि सावन का पहला सोमवार तीन अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा。