Faridabad News: ईरोज गार्डन में महिला के गले से सोने की चेन झपटी
Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। ईरोज गार्डन में बाइक सवार बदमाश एक महिला से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। महिला रिलायंस स्टोर से सामान लेकर लौट रही थी। वारदात के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। सूरजकुंड थाना क्षेत्र के ईरोज गार्डन में बाइक सवार दो बदमाश एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। महिला रिलायंस स्टोर से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। खड़क सिंह ढाबे के सामने पहुंचते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। महिला बाइक का नंबर और बदमाशों का हुलिया ठीक से नहीं देख सकी। शिकायत मिलने के बाद सूरजकुंड थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में ईरोज गार्डन स्थित साउथ एंड अपार्टमेंट निवासी स्वागता दत्ता ने बताया कि वह 10 अगस्त को शाम करीब 4:30 बजे दयालबाग स्थित रिलायंस स्टोर से अपने घर आ रही थीं। जब वह ईरोज गार्डन में खड़क सिंह ढाबे के सामने पहुंचीं, तभी पीछे से बाइक पर सवार दो युवक आए। दोनों ने मौका पाकर उनके गले से सोने की चेन झपट ली और बाइक से फरार हो गए。
घटनास्थल का विवरण
अचानक हुई वारदात से महिला घबरा गई। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन तब तक दोनों बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। महिला के मुताबिक वह बाइक का नंबर और उसका मॉडल नहीं देख सकीं।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत के आधार पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास आने-जाने वाले रास्तों की फुटेज भी जांच में शामिल की है।
सीसीटीवी से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास
पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज मिलने के बाद बाइक सवार आरोपियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने वारदात के समय इलाके से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की भी जांच शुरू कर दी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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