Faridabad News: ईरोज गार्डन में महिला के गले से सोने की चेन झपटी

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। सूरजकुंड थाना क्षेत्र के ईरोज गार्डन में बाइक सवार दो बदमाश एक महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। महिला रिलायंस स्टोर से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। खड़क सिंह ढाबे के सामने पहुंचते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। महिला बाइक का नंबर और बदमाशों का हुलिया ठीक से नहीं देख सकी। शिकायत मिलने के बाद सूरजकुंड थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में ईरोज गार्डन स्थित साउथ एंड अपार्टमेंट निवासी स्वागता दत्ता ने बताया कि वह 10 अगस्त को शाम करीब 4:30 बजे दयालबाग स्थित रिलायंस स्टोर से अपने घर आ रही थीं। जब वह ईरोज गार्डन में खड़क सिंह ढाबे के सामने पहुंचीं, तभी पीछे से बाइक पर सवार दो युवक आए। दोनों ने मौका पाकर उनके गले से सोने की चेन झपट ली और बाइक से फरार हो गए。