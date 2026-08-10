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Faridabad News: कांवड़ियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर हादसे रोकने और यातायात नियमों की जानकारी बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। आधिकारिक निर्देश पर कांवड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट-2019 और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में मदद की।

Faridabad News: कांवड़ियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति किया जागरूक

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क हादसों की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को आगरा नहर पुल सेक्टर-28-29 चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। उपायुक्त आयुष सिन्हा के आदेश और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के डीटीओ मुनीश सहगल के निर्देशन में रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन की ओर से आयोजित अभियान में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट-2019 और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। कांवड़ियों को प्रशासन द्वारा निर्धारित लेन में ही चलने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई। फाउंडेशन के बिजेंद्र सैनी ने कई कांवड़ियों से बातचीत कर यात्रा के दौरान मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।

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कांवड़ियों ने बताया कि हरिद्वार से फरीदाबाद तक पुलिस और प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिसकर्मी घंटों सड़कों पर ड्यूटी देकर कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं। अभियान में रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के अनिल भाटिया, सौरभ बिंदल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।-----

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