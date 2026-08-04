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Faridabad News: सोंध में बंदरों का आतंक, एक सप्ताह में दर्जनों लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल के गांव सोंध में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। महिलाएं और बच्चे खासकर प्रभावित हैं। समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला है।

Faridabad News: सोंध में बंदरों का आतंक, एक सप्ताह में दर्जनों लोग घायल

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। होडल के गांव सोंध में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में दर्जनों लोगों के घायल होने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है। सोंध गांव में बंदरों के झुंड लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। सुबह से शाम तक बंदर गलियों, छतों और घरों के आसपास घूमते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घरों की छत पर कपड़े सुखाना या बच्चों का बाहर खेलना भी मुश्किल हो गया है। महिलाएं घरेलू कामकाज के दौरान बंदरों के हमले के डर से सतर्क रहती हैं। कई बार बंदर अचानक झुंड बनाकर लोगों की ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही इस समस्या के कारण गांव में सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है और हर समय डर का माहौल बना रहता है।

घरों में घुसकर मचा रहे उत्पातर

ग्रामीणों के अनुसार बंदरों का आतंक केवल सड़कों और छतों तक सीमित नहीं है। मौका मिलते ही बंदर घरों के भीतर घुस जाते हैं और खाने-पीने का सामान उठा ले जाते हैं। कई घरों में बंदरों ने रसोई और कमरों में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया है। फ्रिज और अलमारी खुली मिलने पर वे खाद्य सामग्री लेकर भाग जाते हैं। बंदरों की शरारतों से महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई परिवारों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन के समय भी घरों में अकेले रहना मुश्किल हो गया है। इससे लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है।

वर्षों से बनी हुई है समस्या

गांव के रामअवतार, पंडित सतवीर और दारा सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से बंदरों का आतंक बना हुआ है, लेकिन अब उनकी संख्या और आक्रमकता दोनों बढ़ गई हैं। ग्रामीणों का दावा है कि अब तक सैकड़ों लोग बंदरों के हमलों में घायल हो चुके हैं। कई लोगों को बचाव के दौरान गिरने से हाथ-पैर में गंभीर चोटें भी लगी हैं। इस संबंध में ग्रामीण कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत दे चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी बढ़ रही है।

प्रशासन ने समाधान का दिया आश्वासन

बढ़ती शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। अधिकारियों के अनुसार बंदरों की समस्या के समाधान के लिए नगर परिषद, ग्राम पंचायतों और संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गांव के लोगों की मांग है कि बंदरों को पकड़कर किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाए, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द प्रभावी कार्रवाई करेगा और लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा।

सामान्य प्रश्न

गांव सोंध में बंदरों का आतंक कब से है?
गांव के रामअवतार, पंडित सतवीर और दारा सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से बंदरों का आतंक बना हुआ है।
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