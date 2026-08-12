Faridabad News: पांच वर्षों में खादी के तिरंगा झंडो की मांग 75 फीसदी तक बढ़ी

Faridabad News: फरीदाबाद में खादी के तिरंगे की मांग पिछले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ी है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की बिक्री बढ़कर 75 फीसदी हो गई है। हर घर तिरंगा अभियान से लोग अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। विद्यालयों में गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में पिछले पांच वर्षों के दौरान खादी के तिरंगे की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पांच वर्ष पहले तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में खादी के करीब दो हजार तिरंगे बिकते थे। अब हर घर तिरंगा अभियान के बाद लोगों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर उत्साह बढ़ा है। इसके चलते खादी के तिरंगे की मांग करीब 75 फीसदी तक बढ़ी है। जिले में लोग खादी के तिरंगे खरीदकर अपने घरों की छतों और बालकनी में फहरा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग तिरंगे के साथ तस्वीरें खींचकर उन्हें अपने सामाजिक माध्यम खातों पर भी साझा कर रहे हैं। इससे तिरंगे को लेकर लोगों में जागरूकता और उत्साह बढ़ा है। जिले में खादी ग्रामोद्योग की दुकानों के अलावा कपड़े की दुकानों पर भी लोग खादी के तिरंगे खरीदने पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ ही दुकानों पर तिरंगे की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों के अनुसार, इस बार लोग पहले की तुलना में अधिक संख्या में तिरंगा खरीद रहे हैं। एनआईटी पांच स्थित दुकानदार शैलेश ने बताया कि स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस आने के चार सेपांच दिन तिरंगे की मांग होने लगती है। इसके अलावा अब हर घर तिरंगा और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने के सिलसिले में मांग को और अधिक बढ़ा दिया है。

संस्थानों में भी बढ़ी मांग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले की आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के साथ राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भी तिरंगा फहराया जाता है। इसके अलावा निजी संस्थानों और प्रतिष्ठानों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। ऐसे में इन अवसरों पर तिरंगे की मांग बढ़ जाती है। हर घर तिरंगा अभियान के बाद घर-घर तिरंगा फहराने की परंपरा को भी बढ़ावा मिला है। लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना मजबूत हुई है। खादी के तिरंगे की बढ़ती मांग को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

इस बार गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा मंगलवार से जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों ने सेक्टर-12 स्थित राज्य खेल परिसर में रिहर्सल शुरू की। समारोह के लिए चयनित होने के लिए विद्यार्थियों ने जमकर पसीना बहाया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिलेवासियों को गढ़वाल की संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली सांस्कृतिक नृत्य को भी शामिल किया गया है। गढ़वाली नृत्य के अलावा विद्यार्थियों ने पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी संस्कृति और देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों रिहर्सल की। रिहर्सल की देखरेख कर रहीं शिक्षा विभाग सरोज ने बताया कि पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली नृत्य हुआ करता था, लेकिन काफी लंबे समय से इसे बंद कर दिया गया था। इस बार गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी समारोह में शामिल किया जा रहा है।

कदम ताल की भी रिहर्सल की राज्य खेल परिसर में परेड का भी आयोजन किया जाता है। जिले के विभिन्न स्कूलों के एनसीसी एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के विद्यार्थियों ने परेड की रिहर्सल की। विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ कदम ताल मिलाई। बता दें किस्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों की रिहर्सल के अब केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं।

13 अगस्त को होगी फुल ड्रेस रिहर्सल स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों की रिहर्सल के अब केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। 13 अगस्त, गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। वहीं, बुधवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को नियमित रूप से रिहर्सल कराई जाएगी, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे।