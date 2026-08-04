Faridabad News: उपायुक्त ने शिकायत पत्र सौंपकर जल्द समाधान की मांग की

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। सेक्टर-76 के विकास और वर्षों से लंबित नागरिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त आयुष सिन्हा को शिकायत पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आरडब्ल्यूए अध्यक्ष विनोद कुमार नागर और उपाध्यक्ष रणबीर सिंह डागर ने किया। उन्होंने सेक्टर-75 से 89 तक के निवासियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। शिकायत पत्र में मांग की गई कि सेक्टर-75 से 89 तक की सभी नागरिक सुविधाओं का जल्द से जल्द नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) को हस्तांतरण किया जाए, ताकि सफाई, सड़क, सीवरेज और अन्य मूलभूत सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो सकें।

साथ ही बिजली आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को सौंपने की भी मांग की गई, जिससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी और जवाबदेह विद्युत सेवाएं मिल सकें। आरडब्ल्यूए ने शिकायत में बीपीएमएसपीएल द्वारा किए गए कार्यों और वित्तीय लेन-देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने तथा विभिन्न मदों के नाम पर वर्षों से वसूले गए शुल्कों की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इससे निवासियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान हो सकेगा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष विनोद कुमार नागर ने कहा कि सेक्टर के विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर संगठन लगातार प्रशासन के समक्ष मुद्दे उठाता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन शिकायत पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिससे सेक्टर-76 सहित आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को राहत मिल सके।