Faridabad News: दोपहर बाद झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी

Faridabad News: फरीदाबाद,धनंजय चौहान। शहर में तीन दिनों से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों

Faridabad News: फरीदाबाद,धनंजय चौहान। शहर में तीन दिनों से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए शनिवार का दिन राहत भरा रहा। दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शाम को भी कुछ हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम सुहाना हो गया। सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानी से जूझना पड़ा। साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने कहा कि बदलते मौसम में लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है。

उमस भरी गर्मी से राहत पिछले तीन दिनों से शहरवासी उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं। शनिवार को मौसम का मिजाज सुबह से ही बदला नजर आया। आसमान में बादल छाए रहे हैं। दिन में कुछ देर के लिए धूप निकली, जिससे उमस काफी बढ़ गई। दोपहर तीन बजे मौसम न अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और गरज के साथ तेज बारिश शुरु हो गई। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली। लेकिन, सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाटा चौक, अजरौंदा चौक, सेक्टर-7-8 चौक और बल्लभगढ़ चौक पर पानी भरने से ट्रैफिक धीमा हो गया। सबसे ज्यादा खराब हालत अजरौंदा चौक, बाटा चौक, डबुआ कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी 60 फुट रोड और सेक्टर-22, 23 में देखने को मिली। हालांकि बारिश से निपटने के लिए नगर निगम ने सभी नालों की सफाई के दावे किए थे। वे दावे हवा-हवाई साबित हुए।

वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ा मौसम में बदलाव के साथ वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। इसमें खांसी, जुकाम, गला खराब होना, बुखार, उल्टी, दस्त के रोगियों की संख्या अधिक है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. रमन पराशर ने कहा कि मौसम में बदलाव होने से शरीर की इम्युनिटी काफी तेजी से कम होती है। सुबह-शाम के मौसम में नमी होने के कारण मौसम में मौजूद संक्रमण शरीर पर अटैक कर देते हैं। ऐसे मौसम में स्वस्थ रहने के लिए नमक व चीनी का घोल, बेल का शर्बत आदि का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तीन दिन पहले अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बारिश बाद तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। बारिश से तापमान में मामूली डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। शनिवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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