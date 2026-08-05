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Faridabad News: सेक्टर-29 से ग्रेटर फरीदाबाद तक सड़क बनाई जाएगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: ग्रेटर फरीदाबाद में टूटी और जर्जर सड़कों से लोगों को राहत मिलेगी। सेक्टर-29 से गोपीचंद चौक तक सड़क का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। यह कार्य 6.59 करोड़ रुपए की लागत से करीब छह महीने में पूरा होगा, जिससे आवागमन आसान होगा और क्षेत्र का विकास होगा।

Faridabad News: सेक्टर-29 से ग्रेटर फरीदाबाद तक सड़क बनाई जाएगी

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। ग्रेटर फरीदाबाद में टूटी और जर्जर सड़कों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सेक्टर-29 से ग्रेटर फरीदाबाद तक सड़क बनाई जाएगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने इसकी योजना तैयार की है। सड़क के निर्माण पर करीब 6.59 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सेक्टर-29 पुल से गोपीचंद चौक तक सर्विस रोड के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा करीब छह महीने में पूरा होने वाला यह काम आवागमन को आसान बनाकर क्षेत्र के विकास को नई गति देगा।

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निर्माण एजेंसी का चयन

फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा लगा दी है। सेक्टर-29 पुल से गोपीचंद चौक तक बनने वाली सर्विस रोड से ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके तैयार होने पर स्थानीय वाहनों को सुगम रास्ता मिलेगा, जिससे मुख्य मार्ग पर दबाव कम होगा और रोजाना का सफर पहले से अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आसपास के सेक्टरों के बीच संपर्क बेहतर होगा। नौकरी, पढ़ाई, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों का समय बचेगा। आपात स्थिति में एंबुलेंस, दमकल और अन्य आवश्यक सेवाओं की आवाजाही भी तेज हो सकेगी। एफएमडीए ने इन सड़कों के वार्षिक रखरखाव के लिए योजना तैयार की है। इसके तहत जरूरत के अनुसार खराब हिस्सों की मरम्मत और पुनर्वास किया जाएगा। काम की अवधि 12 महीने निर्धारित की गई है। ग्रेटर फरीदाबाद में आबादी और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से सड़कों पर दबाव बढ़ा है। कई इलाकों में खराब सड़कें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। रखरखाव का काम होने से आसपास की सोसाइटियों और सेक्टरों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

विकास के अवसर

व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। बेहतर सड़क सुविधा से ग्रेटर फरीदाबाद में विकास की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, वहीं आसपास की आवासीय कॉलोनियों के लोगों को भी बेहतर यातायात व्यवस्था का लाभ मिलेगा। लंबे समय से महसूस की जा रही इस जरूरत के पूरा होने से लोगों की दैनिक आवाजाही आसान होगी और पूरे इलाके की कनेक्टिविटी पहले से अधिक मजबूत बनेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रेटर फरीदाबाद में सड़क निर्माण पर कुल लागत क्या होगी?
सड़क के निर्माण पर करीब 6.59 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
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