Faridabad News: सात मार्केट की सड़कें जलभराव से मुक्त हुईं

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रही सेक्टर-सात मार्केट के दुकानदारों और स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम प्रशासन की ओर से पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाले जाने के बाद अब यहां बारिश का पानी पहले की तुलना में तेजी से निकल रहा है। 36 से 48 घंटे तक लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ता था। वहीं अब करीब 12 से 15 घंटे में पानी की निकासी हो रही है। सेक्टर-सात मार्केट शहर के बीचों-बीच स्थित है और यहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। कुछ ही देर की बारिश में यहां दो फीट तक पानी जमा हो जाता था। फिर 36 घंटे तक पानी की निकासी नहीं होती थी। लंबे समय से जलभराव के कारण दुकानदारों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। बारिश के बाद मार्केट की सड़कों पर पानी भरने के साथ-साथ आसपास की गलियों में भी पानी घुस जाता था। कई बार दुकानों के सामने पानी जमा रहने से कारोबार प्रभावित होता था। जलभराव के कारण ग्राहक भी इस मार्केट में आने से बचते थे और आसपास की दूसरी मार्केट का रुख करते थे। स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से यहां स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की जा रही थी। इस बार नगर निगम प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाते हुए पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाली। इसके बाद बारिश के पानी की निकासी में काफी सुधार हुआ है। पहले जहां पानी दो से तीन दिन तक जमा रहता था, अब 12 से 15 घंटों में ही जलभराव काफी हद तक समाप्त हो जाता है।