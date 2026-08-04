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Faridabad News: शहर में हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में मंगलवार को हुई बारिश ने गर्मी से राहत प्रदान की। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, लेकिन बारिश के बाद चार डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग ने आगामी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, गर्मी और उमस का सामना लगातार करना पड़ रहा है।

Faridabad News: शहर में हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में मंगलवार तड़के और शाम करीब पांच बजे हुई बारिश से जिलेवासियों को गर्मी से काफी राहत मिली। शाम को हुई बारिश से तापमान में चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी इसी तरह की बारिश की संभावना जताई है। स्मार्ट सिटी में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश नहीं होने के कारण उमस और गर्मी ने जिलेवासियों को परेशान कर रखा था। मंगलवार तड़के बादलों ने आसमान को ढक लिया और सामान्य बारिश हुई। शहरी क्षेत्र में करीब 15 से 20 मिनट तक ही बारिश हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। तिगांव में सबसे अधिक 73 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बल्लभगढ़ में 40 एमएम, धौज में 42 एमएम, बड़खल में 24 एमएम, दयालपुर और फरीदाबाद में 22-22 एमएम तथा गौंछी में 20 एमएम बारिश हुई। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुबह जब आंख खुली तो सड़कों के गीले होने से उन्हें बारिश पता चला। बारिश के बाद कुछ समय के लिए उमस से राहत मिली, लेकिन यह राहत अधिक देर तक नहीं रही। दोपहर में आर्द्रता 90 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे लोगों के लगातार पसीने बहते रहे। इसके बाद दोपहर करीब 3:00 बजे एक बार फिर बादलों ने आसमान को घेर लिया और शाम करीब पांच बजे एक बार कुछ मिनटों तक तेज बारिश हुई। इसके बाद हल्की बारिश जारी रही। इस बारिश से जिलेवासियों ने राहत की सांस ली。

कार्यालय से लौट रहे लोग भीगे

शाम को कार्यालयों से घर लौटते समय बारिश शुरू होने से कई लोग भीग गए। वहीं, कई लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार किया। कुछ लोग ऐसे भी थे, जो बारिश का आनंद लेते नजर आए। वह भीगते हुए घर पहुंचे। इसके अलावा पार्कों में खेल रहे बच्चों ने भी धीमी गति से हो रही बारिश का आनंद लिया।

मामूली जलभराव हुआ

सुबह तड़के हुई बारिश से सेक्टर-3 और सेक्टर-16ए में मामूली जलभराव हो गया था। हालांकि यह जलभराव यातायात बाधित होने का कारण नहीं बना। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई स्थानों पर हल्का जलभराव हुआ था, लेकिन नगर निगम ने सड़कों पर यातायात बढ़ने से पहले ट्रैक्टर-टैंकरों की मदद से पानी निकलवा दिया। वहीं शाम को हुई बारिश के बाद भी शहर की सड़कों पर जलभराव जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर ओल्ड रेलवे अंडरपास के दोनों ओर के गेट बंद कर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी।

युवाओं के लिए सामान्य प्रश्न

फरीदाबाद में बारिश का तापमान क्या था?
फरीदाबाद में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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