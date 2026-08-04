Faridabad News: शहर में हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में मंगलवार तड़के और शाम करीब पांच बजे हुई बारिश से जिलेवासियों को गर्मी से काफी राहत मिली। शाम को हुई बारिश से तापमान में चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी इसी तरह की बारिश की संभावना जताई है। स्मार्ट सिटी में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश नहीं होने के कारण उमस और गर्मी ने जिलेवासियों को परेशान कर रखा था। मंगलवार तड़के बादलों ने आसमान को ढक लिया और सामान्य बारिश हुई। शहरी क्षेत्र में करीब 15 से 20 मिनट तक ही बारिश हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। तिगांव में सबसे अधिक 73 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं बल्लभगढ़ में 40 एमएम, धौज में 42 एमएम, बड़खल में 24 एमएम, दयालपुर और फरीदाबाद में 22-22 एमएम तथा गौंछी में 20 एमएम बारिश हुई। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुबह जब आंख खुली तो सड़कों के गीले होने से उन्हें बारिश पता चला। बारिश के बाद कुछ समय के लिए उमस से राहत मिली, लेकिन यह राहत अधिक देर तक नहीं रही। दोपहर में आर्द्रता 90 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे लोगों के लगातार पसीने बहते रहे। इसके बाद दोपहर करीब 3:00 बजे एक बार फिर बादलों ने आसमान को घेर लिया और शाम करीब पांच बजे एक बार कुछ मिनटों तक तेज बारिश हुई। इसके बाद हल्की बारिश जारी रही। इस बारिश से जिलेवासियों ने राहत की सांस ली。