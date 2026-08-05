Faridabad News: पार्षदों ने दी गिरफ्तारी, कर्मचारियों की हड़ताल पर फैसला आज होगा

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। फरीदाबाद नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद से हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे के बाद बुधवार को वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव, वार्ड-40 के पार्षद पवन यादव और एक अन्य व्यक्ति ने हजारों समर्थकों के साथ पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी दी। पुलिस ने तीनों को मुकदमे में शामिल कर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। लेकिन, दोनों निर्दलीय पार्षदों की गिरफ्तारी के बाद भी निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। कर्मचारी गुरुवार सुबह बैठक कर हड़ताल खत्म करने पर फैसला करेंगे। गिरफ्तारी से पहले अहीरवाड़ा स्थित पार्षदों के निवास पर सुबह से ही हजारों समर्थक जुटने लगे। वहां से महिलाएं और पुरुष हाथों में पट्टियां व नारे लिखी तख्तियां लेकर उपमंडल कार्यालय की ओर रवाना हुए। अंबेडकर चौक के पास पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन समर्थक आगे बढ़ते हुए शहर के ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां पूर्व पार्षद राव रामकुमार, पार्षद दीपक यादव और पार्षद पवन यादव ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दीपक यादव ने कहा कि वह अपने लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान एसीपी अशोक कुमार, एसीपी रवि कुंडिया सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। बाद में पांच लोगों को ही एसीपी कार्यालय में जाने की अनुमति दी गई। एसीपी रवि कुंडिया की मौजूदगी में दोनों पार्षदों और धर्मेंद्र को मुकदमे की जांच में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया。