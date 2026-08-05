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Faridabad News: पार्षदों ने दी गिरफ्तारी, कर्मचारियों की हड़ताल पर फैसला आज होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में नगर निगम के कार्यकारी अभियंता से विवाद के बाद वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव व वार्ड-40 के पार्षद पवन यादव ने हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया, लेकिन निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। पार्षदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही।

Faridabad News: पार्षदों ने दी गिरफ्तारी, कर्मचारियों की हड़ताल पर फैसला आज होगा

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। फरीदाबाद नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद से हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे के बाद बुधवार को वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव, वार्ड-40 के पार्षद पवन यादव और एक अन्य व्यक्ति ने हजारों समर्थकों के साथ पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी दी। पुलिस ने तीनों को मुकदमे में शामिल कर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। लेकिन, दोनों निर्दलीय पार्षदों की गिरफ्तारी के बाद भी निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। कर्मचारी गुरुवार सुबह बैठक कर हड़ताल खत्म करने पर फैसला करेंगे। गिरफ्तारी से पहले अहीरवाड़ा स्थित पार्षदों के निवास पर सुबह से ही हजारों समर्थक जुटने लगे। वहां से महिलाएं और पुरुष हाथों में पट्टियां व नारे लिखी तख्तियां लेकर उपमंडल कार्यालय की ओर रवाना हुए। अंबेडकर चौक के पास पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन समर्थक आगे बढ़ते हुए शहर के ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां पूर्व पार्षद राव रामकुमार, पार्षद दीपक यादव और पार्षद पवन यादव ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दीपक यादव ने कहा कि वह अपने लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान एसीपी अशोक कुमार, एसीपी रवि कुंडिया सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। बाद में पांच लोगों को ही एसीपी कार्यालय में जाने की अनुमति दी गई। एसीपी रवि कुंडिया की मौजूदगी में दोनों पार्षदों और धर्मेंद्र को मुकदमे की जांच में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया。

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एक सप्ताह पहले कार्यकारी अभियंता से हुआ था विवाद

उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले नगर निगम कार्यालय में विकास कार्यों को लेकर कार्यकारी अभियंता डालचंद और दोनों पार्षदों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद कार्यकारी अभियंता की शिकायत पर पुलिस ने पार्षद दीपक यादव, पार्षद पवन यादव समेत चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पार्षद दीपक यादव ने कहा कि जनता ने उन्हें विकास कार्य कराने और क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए चुना है। वह निगम सदन से लेकर हर मंच पर जनता की समस्याएं उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। एसीपी रवि कुंडिया (शहर) ने कहा कि तीनों आरोपियों को दर्ज मुकदमे में शामिल जांच कर लिया गया है। आवश्यक लिखित कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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हड़ताल रही जारी

सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह बालगुहेर ने कहा कि यह संघर्ष निगम कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है। पार्षदों की गिरफ्तारी केवल ड्रामा तक सीमित है। इस मामले में गुरुवार को बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

फरीदाबाद में पार्षदों के साथ क्या हुआ?
फरीदाबाद में वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव और वार्ड-40 के पार्षद पवन यादव ने हजारों समर्थकों के साथ पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी दी।
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