Faridabad News: सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का विरोध
Faridabad News: फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों ने पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांग की कि इस घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की।
Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को नगर निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन का कारण
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर निगम मुख्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के समय एकत्र होकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। प्रदर्शन की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान दलीप बोहोत ने की, जबकि संचालन जिला सचिव अनिल चिंडालिया ने किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने बिना वजह बल प्रयोग किया। इसमें महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आईं।
सरकारी कार्रवाई की मांग
बोहोत ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को दबाने के लिए लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने पंजाब सरकार से घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेशभर में आंदोलन करेगा। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार अभिमन्यु सिंह ने ज्ञापन लिया。
स्थानीय नेताओं की उपस्थिति
इस अवसर पर सीवरमैन कर्मचारी यूनियन के प्रधान अनूप चिंडालिया, जिला कोषाध्यक्ष रघुबीर चौटाला, जिला उपप्रधान सुदेश जैनवाल, वॉटर सप्लाई यूनियन प्रधान देवीचरण शर्मा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
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