Faridabad News: आरोपी पार्षदों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगी टूल डाउन हड़ताल
Faridabad News: फरीदाबाद में नगर निगम के कार्यकारी अभियंता के साथ हुई कथित बदसलूकी के विरोध में कर्मचारियों का धरना जारी है। उन्होंने आरोपी पार्षदों की गिरफ्तारी की मांग की है। हड़ताल की चेतावनी दी गई है, ताकि हरियाणा सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
Faridabad News: फरीदाबाद, संवाददाता। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता के साथ हुई कथित बदसलूकी के विरोध में कर्मचारियों का धरना सातवें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने नगर निगम के आरोपी पार्षदों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। चेतावनी दी गई कि 5 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर 6 अगस्त से प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू की जाएगी। नगर निगम मुख्यालय पर मंगलवार को कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
धरने का नेतृत्व
धरने की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान दलीप बोहोत और म्युनिसिपल कर्मचारी फेडरेशन के प्रधान रमेश जांगलान ने संयुक्त रूप से की। मंच संचालन जिला सचिव अनिल चिंडालिया तथा सफाई कर्मचारी यूनियन के सचिव महेंद्र कुड़िया ने किया।
सफाई कर्मचारी यूनियन के विचार
सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह बालगुहेर ने कहा कि यह संघर्ष निगम कर्मचारियों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है। कर्मचारियों ने हमेशा अपने अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई है और इस बार भी आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी संगठन न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
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