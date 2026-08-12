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Faridabad News: बिजली नहीं आने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुई पट्टी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के बीके अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार को एक घंटे तक बिजली गुल होने से मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मरहम-पट्टी के दौरान टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि फॉल्ट के कारण यह समस्या हुई, जबकि ओपीडी क्षेत्र में बिजली बनी रही।

Faridabad News: बिजली नहीं आने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुई पट्टी

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। बीके अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार को करीब एक घंटे तक बिजली गुल रहने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली नहीं होने पर इमरजेंसी में मरीजों की मरहम-पट्टी और प्राथमिक उपचार टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे इमरजेंसी क्षेत्र में बिजली चली गई थी। करीब सवा 11 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि फॉल्ट आने के कारण यह समस्या हुई थी। इस दौरान अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र में इस दौरान बिजली की आपूर्ति बनी रही।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल टॉर्च की रोशनी दिखा रहा है, जबकि दूसरा स्वास्थ्यकर्मी मरीज का उपचार करते दिखाई दे रहे हैं। इमरजेंसी जैसी जगह पर इस तरह की स्थिति सामने आने के बाद अस्पताल की बिजली व्यवस्था और बैकअप सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। बता दे कि बीके अस्पताल पिछले महीने ओपीडी क्षेत्र में बिजली गुल हो गई थी और पूरे दिन मरीज परेशान रहे थे। इस संबंध में बीके अस्पताल के कार्यवाहक प्रभारी डॉ विकास गोयल का कहना है कि बिजली आपूर्ति में फॉल्ट के कारण समस्या आई थी। ओपीडी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई सामान्य थी और इमरजेंसी की बिजली भी करीब सवा 11 बजे बहाल कर दी गई थी।

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