Faridabad News: बारिश से दस इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप

Faridabad News: फरीदाबाद में बारिश और बिजली कटौती के कारण लोग परेशान हैं। श्याम नगर फेस 2 में 20 घंटे बिजली चली गई। बिजली न होने से पानी की आपूर्ति भी थम गई, जिससे लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ा। बिजली विभाग ने मरम्मत का काम शुरू किया है।

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में बारिश के साथ ही बिजली कटौती ने बुधवार लोगों को खूब परेशान किया। एक तरफ जहां जलभराव से लोग परेशान रहे। वहीं सरूरपुर स्थित श्याम नगर फेस 2 में करीब 20 घंटे बिजली गुल रही। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही।यही हाल शहर के अन्य इलाकों में रहा, जिससे दिनभर बिजली विभाग अधिकारियों के फोन खड़कते रहे। स्मार्ट सिटी में दो दिन से बारिश का दौर जारी है।

साधारण जनजीवन पर प्रभाव मंगलवार शाम आई तेज बारिश से श्याम नगर में बिजली की केबल में फाल्ट हो गया था, जिससे अचानक बिजली चली गई। इसके बाद कुछ देर लोगों ने सप्लाई बहाल होने का इंतजार किया। काफी देर बाद भी जब लाइट नहीं आई तो विभाग के कंट्रोल रूप में फोन कर शिकायत दर्ज कराई। बुधवार शाम लगभग छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल होने लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे बिजली कट के कारण लोगों के इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे उमस भरी गर्मी में लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। यही हाल कुरेसीपुर, राजीव कॉलोनी, पल्ला, खेड़ीपुल, तिलपत और एनआईटी के कई इलाकों में रहा। यहां दिनभर अलग-अलग स्थानों पर फॉल्ट के कारण पांच से छह घंटे तक बिजली कटौती होती रही। बिजली विभाग की टीमें लगातार फॉल्ट तलाशने और उन्हें दूर करने में जुटी रहीं, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के कारण लोगों की परेशानी कम नहीं हो सकी। लोगों को पूरी रात बिना बिजली के गुजारनी पड़ी। मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो सके, घरेलू उपकरण बंद रहे और छोटे बच्चों तथा बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा।

पेयजल आपूर्ति रही ठप बिजली आपूर्ति बाधित होने का असर पेयजल व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दिया। अधिकांश घरों में मोटर नहीं चल पाने से पानी की टंकियां खाली हो गईं। कई कॉलोनियों में लोगों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा। मजबूरी में लोगों को निजी टैंकरों से पानी खरीदकर काम चलाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली और पानी दोनों संकट एक साथ आने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय मंगला ने कहा कि मंगलवार शाम हुई तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर बिजली लाइनों और उपकरणों में फॉल्ट आ गया था। प्रभावित इलाकों में कर्मचारियों की टीमों को भेजकर मरम्मत कार्य कराया गया और अधिकांश क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी गई है। जहां अभी भी तकनीकी दिक्कतें हैं, उन्हें जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।