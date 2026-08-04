Faridabad News: 275 किलो पशु का मांस बरामद
Faridabad News: फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 275 किलोग्राम भैंस का मांस बरामद किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता पुनीत वशिष्ठ ने पुलिस को सूचना दी थी। पशु चिकित्सक की जांच में मांस भैंस का पाया गया है।
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। मुजेसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 275 किलोग्राम भैंस का मांस बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पशु चिकित्सक से जांच कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले के शिकायतकर्ता पुनीत वशिष्ठ ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से मांस की सप्लाई की जा रही है। संदेह होने पर कार को रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार शाकिर और हासिफ को हिरासत में लिया। पशु चिकित्सक की जांच में बरामद मांस भैंस का पाया गया।
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