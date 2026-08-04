Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: 275 किलो पशु का मांस बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 275 किलोग्राम भैंस का मांस बरामद किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता पुनीत वशिष्ठ ने पुलिस को सूचना दी थी। पशु चिकित्सक की जांच में मांस भैंस का पाया गया है।

Faridabad News: 275 किलो पशु का मांस बरामद

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। मुजेसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 275 किलोग्राम भैंस का मांस बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पशु चिकित्सक से जांच कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले के शिकायतकर्ता पुनीत वशिष्ठ ने पुलिस को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार में अवैध रूप से मांस की सप्लाई की जा रही है। संदेह होने पर कार को रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में सवार शाकिर और हासिफ को हिरासत में लिया। पशु चिकित्सक की जांच में बरामद मांस भैंस का पाया गया।

ये भी पढ़ें:Hathras News: मृत भैंस का मांस ले जाने के आरोप पर ग्रामीणों में आक्रोश, एक हिरासत में
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।