Faridabad News: छापे में विदेशी और ई-सिगरेट बरामद

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट की बिक्री के खिलाफ

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट की बिक्री के खिलाफ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो दुकानों पर छापेमारी की। सेक्टर-28 स्थित एक किराना दुकान और एनआईटी-4/5 चौक स्थित पान की दुकान से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट बरामद की गई। संबंधित थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

छापेमारी की कार्रवाई सेक्टर-31 थाना क्षेत्र में बुधवार को अपराध शाखा बॉर्डर की टीम को सूचना मिली थी कि सेक्टर-28 हुड्डा मार्केट में एक किराना दुकान पर प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट बेची जा रही हैं। सूचना के आधार पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मान सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी निवासी जिसान (24) को मौके से काबू किया गया। तलाशी में विभिन्न ब्रांडों की ई-सिगरेट के 39 पैकेट और विदेशी सिगरेट के 10 पैकेट (100 डिब्बियां) बरामद हुईं। इनमें एल्फबार, आई गेट, लॉस्ट मैरी, ओलिवरबार और एएओके जैसे ब्रांड शामिल हैं।

स्वास्थ्य चेतावनी वैधानिक चेतावनी तक अंकित नहीं मिली

बरामद सिगरेट के पैकेटों पर वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी और निकोटिन की मात्रा अंकित नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरामद ई-सिगरेट में उच्च मात्रा में निकोटिन होने की आशंका है, जो युवाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस ने प्रत्येक ब्रांड के नमूने लेकर उन्हें सील कर जांच के लिए सुरक्षित कर लिया। इसके अलावा एनआईटी-4/5 चौक स्थित एक पान की दुकान पर भी छापेमारी कर प्रतिबंधित ई-सिगरेट और विदेशी सिगरेट जब्त की गई।

जांच प्रक्रिया नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस

दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम और कोटपा की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि शहर में प्रतिबंधित ई-सिगरेट की सप्लाई कहां से हो रही है और इसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं।

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