Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: बृजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी को घर में नजरबंद किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: फरीदाबाद में नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा के दौरान पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को शामिल होने से रोक दिया। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने एहतियाती कदम उठाया और कहा कि उसकी उपस्थिति से माहौल प्रभावित हो सकता है। पिछले साल यात्रा में हुई हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है।

Faridabad News: बृजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी को घर में नजरबंद किया

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर में आयोजित जलाभिषेक यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गौ रक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस की टीम पूरे समय बजरंगी के घर पर मौजूद रही, ताकि वह नूंह के लिए रवाना न हो सके। पुलिस ने इस कार्रवाई को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एहतियाती कदम बताया है।

ये भी पढ़ें:'100 गोलियां मारेंगे, बम से उड़ा देंगे'… गौरक्षक मोनू मानेसर को पाकिस्तान से धमकी! पेन ड्राइव में सबूत ले थाने पहुंचा

बिट्टू बजरंगी की अनुमति के लिए आवेदन

संजय एंक्लेव निवासी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी ने कुछ अरसे पहले पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, प्रशासन ने कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसे अनुमति देने से इंकार कर दिया था। पुलिस का मानना था कि उसके नूंह पहुंचने से माहौल प्रभावित हो सकता था, इसलिए एहतियात के तौर पर उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बिट्टू बजरंगी ने पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि प्रशासन स्वयं नूंह की जलाभिषेक यात्रा को सफल और शांतिपूर्ण बता रहा है। जबकि जिस प्रकार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, उसी तरह नूंह में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यात्रा में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2,200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। उन्होंने दावा किया कि

ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव से गूंजा नूंह, बृजमण्डल यात्रा में मुस्लिम समुदाय ने बरसाए फूल

सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट

कहा कि वह वर्ष 2023 से पहले दो बार जलाभिषेक यात्रा में शामिल हो चुका है, लेकिन अब उसे यात्रा में जाने से रोका जा रहा है। उधर, सारन थाना प्रभारी हुक्म सिंह ने बताया कि बिट्टू बजरंगी ने नूंह जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल शांति और सौहार्द बनाए रखना है। इसी कारण पुलिस टीम रविवार देर रात उसके घर पहुंच गई थी और उसे नूंह जाने से रोका गया। सोमवार को भी पुलिस टीम उसके घर पर मौजूद रही।

2023 में हुई थी यात्रा के दौरान हिंसा

गौरतलब है कि 31 जुलाई 2023 को नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। उपद्रव के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिनमें छह लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा से जुड़े 100 से अधिक मामलों में पुलिस ने करीब 595 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी घटना के बाद से प्रशासन हर वर्ष जलाभिषेक यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। वर्ष 2023 में बिटटू बजरंगी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था।

रुचि से जुड़े प्रश्न

बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने से क्यों रोका गया?
बिट्टू बजरंगी को नूंह जाने से रोका गया क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसे अनुमति नहीं दी।
ये भी पढ़ें:बिट्टू बजरंगी घर में नजरबंद, शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाने वाले थे, बोले- मुझसे आतंकी जैसा सलूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।