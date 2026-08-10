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Faridabad News: हेरोइन के साथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल जिले की पुलिस ने उटावड़ चौक के निकट नाकाबंदी करके एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हसीन मोहम्मद को 200 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। वह नूंह जिले के ढाडोला गांव का निवासी है और हेरोइन बेचता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्त में लिया।

Faridabad News: हेरोइन के साथ गिरफ्तार

Faridabad News: पलवल, केशव भारद्वाज। सीआईए स्टाफ होडल पुलिस टीम ने उटावड़ शिकरावा रोड पर उटावड़ चौक के समीप नाकाबंदी कर एक नशा तस्कर को 200 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जिला नूंह के ढाडोला गांव निवासी हसीन मोहम्मद के रुप में हुई है। आरोपी हसीन मोहम्मद हेरोइन बेचने का काम करता है। पुलिस टीम ने मौके पर ही काबू कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है।

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