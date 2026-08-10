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Faridabad News: साइबर ठगी के आरोप में एक सप्ताह में 35 आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: साइबर ठगी के आरोप में एक सप्ताह में 35 आरोपी गिरफ्तार-23 लाख रुपये से ज्यादा

Faridabad News: साइबर ठगी के आरोप में एक सप्ताह में 35 आरोपी गिरफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। साइबर ठगी के आरोप में पुलिस ने 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान 23लाख रुपये से ज्यादा की नगदी बरामद की है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक के नेतृत्व में फरीदाबाद पुलिस के तीनों साइबर थानों की टीमों ने एक सप्ताह के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी और बरामदगी

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार,यह कार्रवाई एक अगस्त से आठ अगस्त के बीच की गई इस कार्रवाई में साइबर अपराधियों के कब्जे और उनके नेटवर्क से जुड़ी जांच के दौरान 23 लाख 38 हजार 500 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 12 लाख 30 हजार 610 रुपये की राशि विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज कराई गई है।

साइबर अपराधियों का नेटवर्क

उन्होंने आगे बताया कि एक सप्ताह के दौरान फरीदाबाद पुलिस के तीनों साइबर थानों की टीमों ने 7 अलग-अलग मामलों में 35 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। जिनमें साइबर थाना एनआईटी के तीन, साइबर थाना सेंट्रल के दो और साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ के दो मामले शामिल हैं। पुलिस टीमों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठगी से संबंधित रकम की बरामदगी के साथ साथ साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों एवं अन्य माध्यमों की भी जांच की। पुलिस का उद्देश्य साइबर ठगी करने वाले आरोपियों तक पहुंचने के साथ साथ उनके पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। साइबर थानों की टीमों द्वारा केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी गई, बल्कि आमजन से प्राप्त साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर भी तेजी से कार्रवाई की गई। इस दौरान 384 शिकायतों का निस्तारण करते हुए कुल 12,30,610 रुपये की ठगी की राशि खातों में फ्रीज कराई गई।डीसीपी साइबर अपराध एवं हेडक्वार्टर

पीड़ितों के लिए सलाह

हिमाद्री कौशिक ने बताया कि ठगी के मामलों में समय पर सूचना मिलने पर ठगी की रकम को संबंधित बैंक खातों में फ्रीज कराने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पीड़ितों को बिना देरी किए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर- 1930 पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

साइबर ठगी के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?
साइबर ठगी के आरोप में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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