Faridabad News: घर का ताला तोड़कर पशु चोरी
Faridabad News: पलवल के होडल क्षेत्र के वार्ड नंबर-20 में एक घर का ताला तोड़कर पालतू पशु चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। चोरों ने दो पशुओं को चोरी किया और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। होडल क्षेत्र के वार्ड नंबर-20 में एक घर का ताला तोड़कर पालतू पशु चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल थाना प्रभारी बलजीत सिंह के अनुसार क्षेत्र के वार्ड नंबर-20 निवासी बाबूराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार की रात करीब 12 बजे चोर उनके घर का ताला तोड़कर उसके दो पशुओं को चोरी कर ले गए। घटना के बाद उन्होंने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन पशुओं का कोई सुराग नहीं मिला। चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
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