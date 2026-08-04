Faridabad News: नूंह में बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच सम्पन्न

Faridabad News: नूंह में हुई बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा शांति और भाईचारे के माहौल में सम्पन्न हुई। नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा कई पड़ावों से होती हुई गांव सिंगार स्थित मंदिर में संपन्न हुई, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रशासन और मुस्लिम समाज के सहयोग से यह यात्रा सामूहिकता का सशक्त प्रतीक बनी।

Faridabad News: नूंह, सरसमल। नूंह में सोमवार को आयोजित हुई बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के माहौल में शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गई। नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए गांव सिंगार स्थित मंदिर में संपन्न हुई, जहां धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-अर्चना के साथ यात्रा का समापन किया गया। यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। प्रशासन की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और मुस्लिम समाज की ओर से किए गए स्वागत एवं सेवा कार्यों ने पूरे आयोजन को भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश देने वाला बना दिया। नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होकर गांव सिंगार में हुआ समापन

यात्रा की शुरुआत बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत नल्हड़ महादेव मंदिर से हुई थी, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के बाद यात्रा विधिवत रवाना हुई। यात्रा में संत-महंतों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने भाग लिया। निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए यात्रा विभिन्न पड़ावों तक पहुंची और अंततः गांव सिंगार स्थित मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ इसका समापन किया गया। समापन स्थल पर विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिनमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

श्रद्धालुओं की भागीदारी बसों और निजी वाहनों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु

यात्रा में शामिल होने के लिए नूंह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बसों, निजी वाहनों और अन्य साधनों के माध्यम से सुबह से ही लोगों का आगमन जारी रहा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कई श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ यात्रा में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर भजन-कीर्तन और हर-हर महादेव के जयघोष से धार्मिक वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने अनुशासित ढंग से यात्रा में भाग लेते हुए इसे सफल बनाने में सहयोग दिया।

राज्य मंत्री का संदेश बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा आस्था, श्रद्धा और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक : गौरव गौतम

सावन के प्रथम सोमवार पर नूंह के नल्हड़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है, जो लोगों को एकता, भाईचारे और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देती है। उनके अनुसार इस वर्ष भी यात्रा भव्य, दिव्य और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि सावन के प्रथम सोमवार को शिव आराधना और जलाभिषेक का विशेष महत्व है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर गौरव गौतम ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के खिलाड़ी विश्व मंच पर निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा की खेल नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं।

सामाजिक समरसता का प्रतीक बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा नूंह की गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल : कृष्णलाल मिड्ढा

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा ने बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा के अवसर पर नूंह स्थित ऐतिहासिक नल्हड़ेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक किया तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि सावन माह में भगवान शिव की उपासना का विशेष धार्मिक महत्व है और यह श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। मिड्ढा ने कहा कि बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता जताई कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग यात्रा के आयोजन में सहयोग कर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं, जो नूंह जिले की गंगा-जमुनी तहज़ीब को मजबूत बनाता है। उन्होंने यात्रा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा, सुविधा और यातायात प्रबंधों की सराहना की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के सहयोग से यात्रा का सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित हुआ है.