Faridabad News: विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस और हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा
Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिले में 9 से 17 अगस्त तक
Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भावनात्मक रूप से जोड़ना, देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और युवा पीढ़ी को भारत विभाजन के इतिहास तथा उससे जुड़े बलिदानों से अवगत कराना है। उपायुक्त ने बताया कि 14 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन, नाट्य मंचन, कैंडल मार्च, मौन श्रद्धांजलि और विभाजन प्रभावित परिवारों के अनुभव साझा कराने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
साथ ही, माय गव पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज में जिले से अधिकाधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान तिरंगा रैलियां, बाइक और साइकिल रैलियां, सेल्फी विद तिरंगा अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशाल तिरंगा रंगोली और सरकारी भवनों पर तिरंगा रोशनी की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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