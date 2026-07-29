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Faridabad News: जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं लगे सकेंगे कांवड़ शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल के जिलाधीश डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कांवड़ यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक बिना अनुमति कांवड़ शिविर नहीं लगाए जा सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

Faridabad News: जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं लगे सकेंगे कांवड़ शिविर

Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। 30 जुलाई गुरुवार से 11 अगस्त तक जिले में संबंधित उपमंडल अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर नहीं लगा सकेगी। जिलाधीश ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पलवल जिले से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था अथवा कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

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शिविर केवल दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर यानि मथुरा दिशा की ओर मुख्य सड़क से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही दो कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी रखना भी आवश्यक है। कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।------

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