Faridabad News: शादी से इनकार करने पर पेंटर का चाकू से गला रेता
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अपराध शाखा,डीएलएफ ने अनंगपुर गांव में पेंटर की गला रेतकर की
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अपराध शाखा,डीएलएफ ने अनंगपुर गांव में पेंटर की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने पुलिस के समक्ष कबूल किया है कि पेंटर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। जबकि वह उससे शादी करना चाहती थी। जब पेंटर ने शादी से इंकार किया तो उसने शराब पिलाकर नशे की हालत में चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी।
आरोपी की गिरफ्तारी
अपराध शाखा की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर 31 जुलाई को अनंगपुर गांव में किराये पर रहने वाली अनीता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने खुलासा किया कि वह और पेंटर सदाकत ओमेक्स सोसायटी में काम करते थे। सदाकत रंगाई-पुताई का काम करता था। जबकि वह सोसाइटी में घरेलू काम करती थी। पेंटर शादीशुदा था। जब उसकेपति ने उसे छोड़ दिया था। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं थीं। वह महिला सदाकत से शादी करना चाहती थी, जबकि वह लगातार उससे दूरी बना रहा था। वह शादी से बच रहा था। 25 जुलाई को उसने सदाकत को अपने किराये के कमरे पर बुलाया था। वहां पहले दोनों ने शराब पी। देर रात सदाकत के नशे में सो जाने पर उसने चाकू से उसका गला रेत दिया था। हत्या के बाद उसने कमरे पर बाहर से ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गई, ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी महिला को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान हत्या में प्रयोग किए गए चाकू की बरामदगी और अन्य साक्ष्य जुटाएजाएंगे। उन्हाेंने बताया कि 30 जुलाई को थाना सूरजकुंड पुलिस को गांव अनंगपुर के डोमका मोहल्ला स्थित एक मकान में युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रामपुर शाहपुर निवासी 36 वर्षीय सदाकत के रूप में हुई थी। मृतक के भाई नजाकत अली की शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले की जांच अपराध शाखा डीएलएफ को सौंपी गई थी।
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